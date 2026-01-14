Multicampeón con Junior de Barranquilla, capturado por la policía; esto es lo que se sabe

En las últimas horas, la prensa barranquillera confirmó que un jugador multicampeón con Junior y de gran rendimiento en el fútbol colombiano fue capturado por la Policía. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado cuales son los delitos por los cuales se le acusan.

Se trata de James Sánchez, quien aparece en un video con una camiseta blanca siendo esposado por un miembro de la fuerza pública. "El procedimiento, según el reporte oficial de la Policía, se llevó a cabo bajo circunstancias que actualmente son materia de investigación reservada", remarcó el diario 'El Heraldo'.

A Sánchez le estarían realizando todo el proceso de detención para posteriormente hacer la acusación formal. "A esta hora, la captura del exvolante se encuentra en proceso de legalización ante la Fiscalía General de la Nación. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías deberá determinar si el procedimiento de detención cumplió con todos los requisitos de ley y, posteriormente, se procederá con la imputación de cargos", añadió el citado medio.

Por último, se espera que haya una explicación sobre su captura. "Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los delitos específicos por los cuales se le investiga, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con los detalles de las pesquisas que condujeron a su aprehensión", concluyó.



James Sánchez y su destacada carrera en el fútbol colombiano

A nivel de clubes, acumula 393 partidos oficiales, en los que registró 30 goles y 22 asistencias, además de una alta participación en acciones defensivas y colectivas, reflejada en 86 tarjetas amarillas, muestra de su intensidad en el juego. Su etapa más extensa y representativa fue con Junior de Barranquilla, donde disputó 196 encuentros, convirtiéndose en un jugador confiable y constante dentro del plantel. También dejó huella en equipos como San Francisco FC de Panamá, Uniautónoma, Unión Magdalena, CD Universitario, Atlético Chiriquí, Independiente Medellín y Alianza FC, sumando experiencia internacional y versatilidad competitiva.

En cuanto a títulos, James Sánchez ha sido campeón de la Liga Panameña de Fútbol con San Francisco FC, ganó la Categoría Primera A y la Superliga de Colombia con Junior, y levantó la Copa Colombia con Independiente Medellín.