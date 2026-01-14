Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Racing de Santander vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey

Racing de Santander vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey

Este jueves 15 de enero, Barcelona visitará a Racing de Santander para seguir dando pasos importantes en la Copa del Rey. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad