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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y un drama familiar por el que explotó en redes; dos años sin ver a sus amores

Luis Javier Suárez y un drama familiar por el que explotó en redes; dos años sin ver a sus amores

Luis Javier Suárez ventiló una situación personal y dejó en evidencia un marcado inconformismo por una situación que vive desde hace un tiempo. Se notó afectado.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa y de la Selección Colombia.
Foto: Getty Imágenes

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