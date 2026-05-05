Luis Javier Suárez y un drama familiar por el que explotó en redes; dos años sin ver a sus amores

Luis Javier Suárez no solamente suena por sus buena actuaciones y goles con Sporting de Lisboa, que viene de vencer con un gol del samario por un 5-1 sobre Guimaraes; sino que también por un aspecto personal que él mismo denunció en sus redes sociales, con un extenso comunicado publicado hace minutos en sus redes sociales.

El nacido en Santa Marta ventiló un proceso abierto en España, en el que se ha visto afectado como padre de familia, más allá de la justicia ha fallado a su favor en varias oportunidades.

"Todo este tiempo sin ver a mis hijos pese a ganar en los tribunales: la justicia evidencia contradicciones y el incumplimiento reiterado del régimen de visitas. Llevo más de dos años sin poder ver a mis 3 hijos mayores, en una ausencia forzada, de lucha constante en los tribunales y de desgaste emocional, pese a que las resoluciones judiciales vienen avalando de forma reiterada mi derecho a relacionarme con ellos. Pero la realidad es aún más grave: los menores están siendo privados de la relación con su padre, una situación que no solo vulnera mis derechos, sino que afecta directamente al bienestar y desarrollo emocional de los propios niños", comenzó el colombiano del Sporting, de Portugal.

"Hoy, un nuevo auto dictado por la audiencia provincial de Granada vuelve a poner negro sobre blanco. Se confirma el archivo de la causa penal por presuntos malos tratos a los menores: la propia denunciante incurre en contradicciones díficilmente sostenibles, tal y como recoge la resolución", se leyó en otro apartado de la misiva.



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"En paralelo, la sección quinta de la audiencia provincial de Granada contundente: la madre ha incumplido el regimen de visitas, impidiendo la relacion del padre con sus hijos durante largos periodos de tiempo. Honestamente no pido nada extraordinario. Solo quiero ejercer un derecho basico estar con mis hijos y que ellos puedan crecer con su padre presente", finalizó el hombre de la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela. AFP