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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Boca Juniors vs. River Plate y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Boca Juniors vs. River Plate y dónde ver EN VIVO por TV

Este domingo se juega un nuevo Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate. ¡Agéndese y no se pierda este partidazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en un nuevo superclásico del futbol argentino.
Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en un nuevo superclásico del futbol argentino.
Fotos: AFP

Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más populares de Argentina, se enfrentarán este domingo en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico, un choque que promete ser determinante para la recta final del Torneo Clausura.

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Partidos EN VIVO HOY 1 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

El conjunto 'xeneize', que tiene en sus filas a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, llega inmerso en una racha positiva y en plena carrera por cuatro títulos: disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro (el 21 de noviembre en Barranquilla), jugará las semifinales de la Copa Argentina, ya aseguró su boleto a los 'play-offs' del Clausura, y además, lidera la tabla anual, a falta de solo dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Boca Juniors
Boca Juniors jugará la final de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro
AFP

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El presente de la 'banda cruzada'

Del otro lado, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio busca salvar el año. Pese a una temporada marcada por eliminaciones tempranas en los torneos locales e internacionales, River Plate atraviesa su mejor momento en semanas —con cinco victorias en sus últimos siete partidos— y necesita derrotar a su eterno rival para meterse en la pelea por un cupo a la próxima Copa Libertadores.

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Así las cosas, las cartas están sobre la mesa. Mientras Boca Juniors apela a su jerarquía para sostener su dominio en múltiples frentes, River Plate confía en su levantada futbolística para dar el golpe del año. Este domingo, el césped de La Bombonera dictará sentencia en un duelo donde un paso en falso puede costar la temporada.

Boca Juniors vs. River Plate.
Boca Juniors vs. River Plate.
AFP - IA.

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A qué hora juega HOY Boca Juniors vs. River Plate y dónde ver EN VIVO por TV:

  • Día: domingo 1 de noviembre del 2026.
  • Jornada: fecha 15 del Torneo Clausura.
  • Hora: 1:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).
  • Transmisión por TV: Espn - Disney+Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com.

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, golazos, polémicas y más del Superclásico del fútbol argentino, para que se agende y no se lo pierda.

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