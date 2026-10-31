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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina

Vea acá la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina

El extremo colombiano, que sólo llevaba pocos minutos en la cancha, le puso un pase a Fabricio Pérez, quien marcó el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Edwin Cetré, extremo colombiano de Estudiantes de la Plata.
Edwin Cetré, extremo colombiano de Estudiantes de la Plata.
AFP.

Edwuin Cetré se vistió de asistidor en Estudiantes de la Plata, que este sábado recibió a Instituto en la continuidad de la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de Argentina.

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El extremo colombiano, que sólo llevaba pocos minutos en la cancha, le puso un pase a Fabricio Pérez, quien marcó el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata.

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No obstante, este resultado dejó sin oportunidades al 'pincha' de clasificar a la segunda fase del certamen en Argentina.

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Vea acá la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina:

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