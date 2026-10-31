Edwuin Cetré se vistió de asistidor en Estudiantes de la Plata, que este sábado recibió a Instituto en la continuidad de la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de Argentina.

El extremo colombiano, que sólo llevaba pocos minutos en la cancha, le puso un pase a Fabricio Pérez, quien marcó el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata.

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No obstante, este resultado dejó sin oportunidades al 'pincha' de clasificar a la segunda fase del certamen en Argentina.

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Vea acá la asistencia de Edwuin Cetré en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina: