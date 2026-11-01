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Gol Caracol  / No paran las malas noticias para el Bayern Múnich de Luis Díaz: dos bajas sensibles para Champions

No paran las malas noticias para el Bayern Múnich de Luis Díaz: dos bajas sensibles para Champions

Este domingo desde el Bayern Múnich confirmaron que dos jugadores clave del equipo están lesionados, incluso uno de ellos tuvo que ser operado. ¡Acá todas las novedades!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores del Bayern Múnich en uno de los partidos de la temporada.
Jugadores del Bayern Múnich en uno de los partidos de la temporada.
Getty Images

El centrocampista marroquí Ismael Saibari fue operado este domingo 1 de noviembre con éxito de una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo derecho, y su compañero Serge Gnabry sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, según informó su club, el Bayern Múnich. El elenco donde milita el colombiano Luis Díaz no para de recibir malas noticias.

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Tanto Saibari como Gnabry se lesionaron el sábado anterior en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund, que terminó con marcador de 2-2 en el Allianz Arena. Ambos tuvieron que ser sustituidos en la primera parte.

Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Jugadores del Bayern Múnich celebrando uno de los goles ante Union Berlin
Foto: AFP

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La baja de Saibari y Gnabry es sensible para su técnico, el belga Vincent Kompany, que no podrá contar con ninguno para los próximos compromisos, entre ellos el de dentro de dos días frente al Atlético de Madrid por la Champions League.

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Las reacciones en el Bayern Múnich tras igualar con el Dormuntd en el Allianz Arena

"Por supuesto, al final estamos decepcionados por no haber ganado. Pero también tengo que transmitirles a los jugadores que el rendimiento ha sido bueno. Hemos sabido generar las ocasiones adecuadas", valoró Aaron Danks, quien una vez más tuvo que suplir en el banquillo la ausencia del primer entrenador, Vincent Kompany, por enfermedad.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
Getty Images.

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¿Cuándo es el partido entre Bayern Múnich y Atlético de Madrid por la Champions League?

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En ese orden de ideas, el 'grande de Baviera' deberá visita este martes 3 de noviembre a los 'colchoneros' en el estadio Metropolitano de la ciudad de Madrid. Dicho compromiso, que es válido por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, tiene un horario establecido en Colombia de las 3:00 de la tarde.

Bayern Múnich suma cinco puntos en tres compromisos disputados en la actual campaña de la popular 'orejona', ubicándose parcialmente en la casilla catorce. PSG lidera la clasificación.

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