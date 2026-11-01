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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 1 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 1 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 1 de noviembre, con Superclásico entre Boca y River, buenos juegos en el fútbol de Europa y la Liga BetPlay. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Boca Juniors recibe a River Plate en un nuevo Superclásico del fútbol argentino.
Boca Juniors recibe a River Plate en un nuevo Superclásico del fútbol argentino.
AFP

El mes de noviembre arranca con partidazos, entre ellos el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Igualmente, hay buenos duelos en el 'viejo continente', destacándose la visita del Real Madrid al Racing de Santander, Juventus vs. Napoli y Liverpool contra Arsenal.

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Además, de acción en la Liga de BetPlay II-2026 y la Major League Soccer (MLS).

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, domingo 1 de noviembre del 2026:

HoraEquiposLigaCanales de Transmisión
6:30 a.m.Como 1907 vs. Venezia FCSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 3
8:00 a.m.Trabzonspor vs. Gaziantep FKSuperliga TurcaDisney+ Premium, ESPN 7
8:00 a.m.Getafe vs. Sevilla FCLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN
9:00 a.m.Lazio vs. CagliariSerie A ItalianaDisney+ Premium
9:00 a.m.Frosinone vs. TorinoSerie A ItalianaDisney+ Premium
9:00 a.m.Strasbourg Alsace vs. AuxerreFrancia Ligue 1Disney+ Premium
9:30 a.m.1. FC Union Berlin vs. FC KölnBundesligaDisney+ Premium, ESPN 5, ESPN 7
10:15 a.m.Racing Santander vs. Real MadridLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
11:00 a.m.Kasimpasa vs. BesiktasSuperliga TurcaDisney+ Premium
11:15 a.m.Paris FC vs. AS MonacoFrancia Ligue 1Disney+ Premium
11:15 a.m.Olympique de Lyonnais vs. AngersFrancia Ligue 1Disney+ Premium
11:30 a.m.Liverpool vs. ArsenalPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:30 a.m.Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SVBundesligaDisney+ Premium
12:00 p.m.US Lecce vs. GenoaSerie A ItalianaDisney+ Premium
12:30 p.m.Elche vs. Valencia CFLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 3
1:00 p.m.Boca Juniors vs. River PlatePrimera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Real Soacha Cundinamarca vs. Tigres FCTorneo BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
2:45 p.m.Olympique de Marsella vs. ToulouseFrancia Ligue 1Disney+ Premium
2:45 p.m.Juventus vs. NapoliSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m.Athletic Club vs. Real SociedadLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
4:05 p.m.Deportivo Cali vs. Boyacá ChicóLiga BetplayWin Fútbol+, Win Play
4:30 p.m.Nashville SC vs. New York Red BullsMLSApple TV
4:30 p.m.Vancouver Whitecaps vs. Seattle SoundersMLSApple TV
4:30 p.m.Atlanta United vs. Toronto FCMLSApple TV
4:30 p.m.Belgrano vs. Barracas CentralPrimera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Win Play
4:30 p.m.Newell´s Old Boys vs. Unión Santa FePrimera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
6:10 p.m.Medellín vs. AlianzaLiga BetplayWin Fútbol +, Win Play
6:45 p.m.Lanús vs. Gimnasia MendozaPrimera División ArgentinaWin Play, TyC Sports Internacional
7:00 p.m.New England Revolution vs. Inter de Miami CFMLSApple TV
8:30 p.m.Los Angeles Football Club vs. Minnesota UnitedMLSApple TV
9:30 p.m.Portland Timbers vs. Houston DynamoMLSApple TV

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