Partidos EN VIVO HOY 1 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

El mes de noviembre arranca con partidazos, entre ellos el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Igualmente, hay buenos duelos en el 'viejo continente', destacándose la visita del Real Madrid al Racing de Santander, Juventus vs. Napoli y Liverpool contra Arsenal.
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Además, de acción en la Liga de BetPlay II-2026 y la Major League Soccer (MLS).
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Últimas noticias
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 1 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, domingo 1 de noviembre del 2026:
|Hora
|Equipos
|Liga
|Canales de Transmisión
|6:30 a.m.
|Como 1907 vs. Venezia FC
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 3
|8:00 a.m.
|Trabzonspor vs. Gaziantep FK
|Superliga Turca
|Disney+ Premium, ESPN 7
|8:00 a.m.
|Getafe vs. Sevilla FC
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN
|9:00 a.m.
|Lazio vs. Cagliari
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|9:00 a.m.
|Frosinone vs. Torino
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|9:00 a.m.
|Strasbourg Alsace vs. Auxerre
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|9:30 a.m.
|1. FC Union Berlin vs. FC Köln
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 5, ESPN 7
|10:15 a.m.
|Racing Santander vs. Real Madrid
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|11:00 a.m.
|Kasimpasa vs. Besiktas
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|11:15 a.m.
|Paris FC vs. AS Monaco
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|11:15 a.m.
|Olympique de Lyonnais vs. Angers
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|11:30 a.m.
|Liverpool vs. Arsenal
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:30 a.m.
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|12:00 p.m.
|US Lecce vs. Genoa
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|12:30 p.m.
|Elche vs. Valencia CF
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 3
|1:00 p.m.
|Boca Juniors vs. River Plate
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Real Soacha Cundinamarca vs. Tigres FC
|Torneo BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|2:45 p.m.
|Olympique de Marsella vs. Toulouse
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Juventus vs. Napoli
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 3
|3:00 p.m.
|Athletic Club vs. Real Sociedad
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|4:05 p.m.
|Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play
|4:30 p.m.
|Nashville SC vs. New York Red Bulls
|MLS
|Apple TV
|4:30 p.m.
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|MLS
|Apple TV
|4:30 p.m.
|Atlanta United vs. Toronto FC
|MLS
|Apple TV
|4:30 p.m.
|Belgrano vs. Barracas Central
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Win Play
|4:30 p.m.
|Newell´s Old Boys vs. Unión Santa Fe
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|6:10 p.m.
|Medellín vs. Alianza
|Liga Betplay
|Win Fútbol +, Win Play
|6:45 p.m.
|Lanús vs. Gimnasia Mendoza
|Primera División Argentina
|Win Play, TyC Sports Internacional
|7:00 p.m.
|New England Revolution vs. Inter de Miami CF
|MLS
|Apple TV
|8:30 p.m.
|Los Angeles Football Club vs. Minnesota United
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Portland Timbers vs. Houston Dynamo
|MLS
|Apple TV