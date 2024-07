Rafael Santos Borré, la sinceridad 'a flor de piel': ¿lo que dijo en Brasil?

Sinceras palabras de Rafael Santos Borré. El delantero barranquillero volvió a la acción con el Inter de Porto Alegre, el pasado sábado frente al Botafogo, tras la participación en la Copa América con la Selección Colombia. Su equipo cayó 1-0 en el compromiso del Brasileirao y así fue como el atacante, de 28 años, pronunció que aún no ha tenido su mejor nivel, pero confía en mostrar todo su talento en el campo de juego en los próximos duelos.

Precisamente, el más cercano es el de este martes 23 de julio contra Rosario Central, por la vuelta de los 'playoffs' de la Copa Sudamericana. El Inter pierde la serie por marcador de 0-1 y con aliento de su público espera darle la vuelta y seguir en carrera en el certamen de la Conmebol.

¿Qué dijo Rafael Santos Borré de su presente en el equipo brasileño?

Así las cosas, el popular 'Comandante' pronunció que "no miento, hasta ahora no he podido competir con el club y alcanzar mi máximo nivel. Ahora, con el tiempo y un nuevo entrenador, vamos a buscar eso". Esas declaraciones las recoge el medio 'Globo Esporte'.

Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia. TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP

Y es que el exjugador del Villarreal y el Atlético de Madrid, de España, fue enfático en afirmar que por distintos factores no ha podido rendir como lo esperaba en los denominados 'colorados'.

"Siento que no podría haber tenido mucho tiempo con el equipo. Cuando teníamos buen ritmo fui a los amistosos (con la Selección Colombia), luego jugamos juntos, nos llevábamos bien y surgió el tema de las inundaciones y luego la Copa América", expresó Borré Maury.

Ya sobre el compromiso por Copa Sudamericana 2024 frente a Rosario Central en el estadio Estadio Beira-Rio, el delantero de nuestro país sostuvo que "sabemos que es un partido decisivo e importante, por eso queríamos venir aquí y conseguir un buen resultado. Era importante llegar sano y salvo. Ahora tenemos que pensar y centrarnos en la recuperación de algunos jugadores y pensar que el grupo tiene que estar fuerte porque es un partido muy importante para nosotros".

Recordemos que hace unos días, el elenco de la ciudad de Porto Alegre anunció a Roger Machado en reemplazo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, estratega que fue importante en su arribo a dicho club.

¿A qué hora es el partido Inter de porto Alegre vs. Rosario Central?

A partir de las 7:30 de la noche, en horario de Colombia, será la vuelta de este compromiso por la Copa Sudamericana. En el conjunto argentino fue convocado el también colombiano, Jaminton Campaz.