Rafael Dudamel habló de la salida del presidente del Bucaramanga y otros aspectos del club

En la mañana de este lunes 22 de julio, se dio a conocer que Jaime Elías Quintero no seguirá en la presidencia del Atlético Bucaramanga, debido a que "esta decisión, aunque difícil, fue motivada por el deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales", comentó en uno de los apartados de su carta en la que informó de su noticia.

Razón por la cual en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Rafael Dudamel, estratega de Atlético Bucaramanga, sobre los rumores que aseguraban que él también dejaría el cargo de técnico de los 'leopardos', tras la salida de Jaime Quintero. "No tiene fundamento, esta mañana me desperté con esa noticia, hasta ayer conversábamos con total tranquilidad. Me había autorizado venir a Cali, me sorprendí porque no me asomó nada anoche. Hoy, (lunes) he conversado con él, lo sentí cansado, me ha manifestado que ya fueron cuatro años y que el objetivo ha sido logrado", confesó el timonel venezolano.

De igual manera, ahondó más en lo que fueron los detalles de la salida del presidente del club santandereano. "Él sintió que debía estar más en familia, pero lo demás son todas voces que no vienen al caso. Conversé con él en mi solidaridad, me dijo que estuviera tranquilo, que aún hay mucho por lograr. No tiene valor tantos comentarios malintencionados", analizó el DT de Bucaramanga.

Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, en la Liga BetPlay I-2024 Twitter Oficial de Atlético Bucaramanga

*Otras declaraciones

¿La salida de Jaime Quintero afectará su continuidad en el club?

"No para nada, no tiene que ver la decisión personal con algo que remueva la estabilidad deportiva del club, al menos que el dueño tenga otra idea, pero de eso no se ha hablado conmigo".

Aprecio especial por Jaime Quintero...

"Lo más difícil en el fútbol es la estabilidad (...) Lamento lo de Jaime, porque con él he tenido los mejores presidentes en mi carrera del fútbol"

¿Qué le ha dicho a sus dirigidos?

"He tratado de trasmitir calma. Ya nos enteraremos de quien será el nuevo presidente del club".

Así las cosas, se aguarda por lo que será el futuro en la dirigencia del Atlético Bucaramanga, pues tras la salida de Jaime Quintero de la presidencia aún el conjunto 'leopardo' no ha comentado quién será la persona encargada de sustituirlo.

Por ahora, los de Dudamel se alistan para lo que será su encuentro contra Jaguares, el próximo domingo 28 de julio 3:00 p.m. (hora de Colombia), con el fin de volver a sumar de a tres en el balompié colombiano y escalar posiciones que los deje otra vez en los primeros puestos.