¿Lionel Messi jugará el All Star de la MLS?: esto dijeron desde la propia competición

El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, delanteros del Inter Miami, no participarán este miércoles 24 de julio en el All Star, de la Major League Soccer, según informó la propia competición estadounidense, este lunes 22 de julio.

¿Por qué Lionel Messi no jugará el juego de las estrellas de la MLS?

El capitán del conjunto 'rosa', Messi, arrastra problemas en los ligamentos del tobillo derecho, sufridos en la final de la Copa América 2024 con la Selección de Argentina frente a Colombia y no consiguió recuperarse a tiempo. Todavía no hay una fecha establecida para su regreso a los campos de juego.

Otra estrella que tampoco estará...

Por su parte, Luis Suárez, su compañero en el Inter Miami, disputó noventa minutos el pasado sábado en el triunfo logrado contra el Chicago Fire, pero no formará parte de la plantilla de estrellas de la MLS.

Esta selección de futbolistas, dirigida por el técnico francés Wilfried Nancy, se enfrentará este miércoles 24 de julio, en Columbus, a un grupo de estrellas de la Liga MX mexicana.

Sí están confirmados en la plantilla de estrellas de la MLS los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, del Inter Miami, al igual que su compatriota Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy.

Además habrá presencia colombiana en los estelares, ya que en el listado fueron incluidos Cristian 'Chicho' Arango y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quienes militan en el Real Salt Lake y el Columbus Crew, respectivamente.

¿A qué horas es el partido del juego de las estrellas de la MLS?

En ese orden de ideas, el gran compromiso de figuras de la MLS junto a otro combinado de 'cracks' del fútbol de México, dará inicio a las 7:00 de la noche, en horario de Colombia, y se jugará en el Lower.com Field, escenario donde hace de local el Columbus Crew.

¿Quiénes fueron los jugadores citados por la MLS para el gran juego de las estrellas?

Arqueros: Hugo Lloris (Los Angeles Football Club), Roman Bürki (St. Louis CITY SC) y Maarten Paes (FC Dallas).

Defensas: Jordi Alba (Inter Miami), Rudy Camacho (Columbus Crew), Justen Glad (Real Salt Lake), Aaron Herrera (D.C. United), Thiago Martins (New York City FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Luca Orellano (FC Cincinnati), Miles Robinson (FC Cincinnati) y Keegan Rosenberry (Colorado Rapids).

Mediocampistas: Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sergio Busquets (Inter Miami), Mathieu Choinière (CF Montréal), Evander (Portland Timbers), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Robin Lod (Minnesota United), Hany Mukhtar (Nashville SC), Darlington Nagbe (Columbus Crew) y Riqui Puig (LA Galaxy).

Delanteros: Cristian Arango (Real Salt Lake), Christian Benteke (D.C. United), Federico Bernardeschi (Toronto FC), Denis Bouanga (Los Ángeles Football Club), Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Columbus Crew), Diego Rossi (Columbus Crew), Luis Suárez (Inter Miami) y Lionel Messi (Inter Miami). Estos dos últimos finalmente no estarán.

