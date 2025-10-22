Técnico de Fenerbahçe, reservado en todo el rollo de Jhon Durán; "es difícil opinar"

La semana futbolera trae consigo partidos no solamente de la Champions League. También hay programación de la Europa League, en donde este jueves 23 de octubre el Fenerbahçe se enfrentará en calidad de local contra Sttutgart, de Alemania, a las 11:45 del día. Y en dicho equipo turco uno de los focos de atención es Jhon Durán, de quien se tuvieron noticias hace unos días porque reapareció en los entrenamientos después de un largo receso por una lesión sufrida el 27 de agosto pasado en el partido contra Benfica.

El colombiano se ha visto ya junto a sus demás compañeros, pero aún no hay luces con respecto a la fecha en la que regresará de manera oficial a la competencia. Esto quedó comprobado aún más después de las declaraciones de hace pocos minutos de Domenico Tedesco, entrenador del Fenerbahçe, quien no entregó detalles y se notó reservado sobre lo relacionado con el hombre surgido en las filas de Envigado FC.

"Es difícil opinar sobre Jhon Durán. Es difícil decir que estará al 100% listo para este partido. Solo participa parcialmente en los entrenamientos", dijo inicialmente el timonel de los de uniforme amarillo y azul. Además de eso agregó que "ya veremos con el tiempo. Ojalá vuelva con nosotros muy pronto".

Hay que recordar que ha sido muy poca la información oficial que se ha entregado de las dolencias del antioqueño y lo que sí ha abundado son noticias que han aparecido en los medios de comunicación turcos. Incluso se supo que viajó a Barcelona, en España, para recibir un tratamiento en pro de buscar la cura definitiva.



Jhon Durán, jugador del Fenerbahce Foto: AFP

Publicidad

Dichas palabras de Tedesco llegan justo en el momento en el que se viene mencionando que Durán no completaría su contrato de un año en Fenerbahçe, sino que es la intención de los directivos entrar en charlas con sus pares de Al Nassr con el fin de de devolver al jugador a Arabia Saudita, luego de una extensa lesión y también por el alto costo que su presencia significa en el club.

Durán, de su lado, solamente apareció con algunas publicaciones en sus redes sociales, pero sin tampoco precisar qué le sucedió durante todo este tiempo.