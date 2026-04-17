Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Técnico de Flamengo no acabó con Jorge Carrascal, lo defendió; "tiene mucho talento"

Técnico de Flamengo no acabó con Jorge Carrascal, lo defendió; "tiene mucho talento"

Después del partido contra Medellín, por Copa Libertadores, el entrenador del club brasileño habló sobre lo realizado por Jorge Carrascal en el terreno de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad