Técnico de Flamengo no acabó con Jorge Carrascal, lo defendió; "tiene mucho talento"

Los dos grandes candidatos al título cerraron con una sonrisa la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo al apalear 4-1 al Independiente Medellín y Palmeiras al vencer 2-1 a Sporting Cristal.

Los dos finalistas de la pasada edición, sin embargo, pasaron sustos en Rio de Janeiro y Sao Paulo antes de someter a sus rivales para treparse a la punta de sus respectivos grupos.

El 'Fla', campeón defensor, exhibió su potencial ofensivo en una noche fina de Lucas Paquetá (15'), Bruno Henrique (45'), Giorgian de Arrascaeta (49') y Pedro (90+6').

El cuarteto estelar sepultó un amague de rebelión de los colombianos, que llegaron a igualar la contienda a través de Yony González (40').



"Tenemos que tener la cabeza en su sitio, quedan cuatro partidos y tenemos que ir a buscar los tres puntos en todos ellos para consolidar la clasificación", dijo Bruno Henrique.

Publicidad

El club más popular de Brasil, que comanda el portugués Leonardo Jardim, hiló cuatro victorias entre la Copa y el Brasileirão. En el torneo internacional lidera el Grupo A con puntaje perfecto y en la liga persigue al Palmeiras.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores AFP

Los rojinegros son escoltados en la Copa por Estudiantes de La Plata, que tiene cuatro unidades tras derrotar 2-1 a Cusco, colista sin puntos, el martes en Argentina.

Publicidad

Justamente, Leonardo Jardim, se refirió a una jugada que protagonizó Jorge Carrascal en el cierre del primer tiempo. Allí, con el arco a disposición, erró una clara opción de gol. "Es un buen muchacho, un jugador con mucho talento. Sin duda, en este momento no está pasando por su mejor racha. Por las expulsiones, porque las cosas no le están saliendo bien, pero eso no le resta calidad", afirmó de entrada.

"Mi trabajo como entrenador es animarle y apoyarle para poder sacar su talento. Corrigiendo cuando hay que corregir, pero animándole. En el fútbol es así. Hay jugadores que pasan por mejores momentos, otros que bajan. Pero es algo colectivo. En cuanto a trabajo y dedicación, no puedo quejarme, se está esforzando al máximo. Solo hay cosas que no están saliendo bien. Mi experiencia me dice que este tipo de jugador va a superar este momento. Las cosas irán bien porque ha estado trabajando de forma exhaustiva y profesional", sentenció.