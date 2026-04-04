Escándalos de jugador de Flamengo retumban en Brasil; hablan de supuesta pelea con Jorge Carrascal

Flamengo es uno de los clubes más reconocidos en Brasil y del fútbol sudamericano, pero que por estos días está sumido en el escándalo y todo se debe a un jugador del plantel. Dicho futbolista está en el 'ojo del huracán' por las constantes salidas nocturnas previo a compromisos importantes, por llegadas tarde a los entrenamientos, y hasta en la nación de samba, indican que habría tenido una supuesta pelea con Jorge Carrascal.

El personaje en cuestión es Gonzalo Plata, internacional con la Selección Ecuador y quien por estos actos de indisciplina fue apartado temporalmente del 'mengao'. Fue el diario 'O Globo' el que reveló estos pormenores del extremo de 25 años, precisando que no es la primera vez que tiene este tipo de comportamientos erráticos, que su prontuario en la vida nocturna es largo y más su debilidad por las mujeres.

Gonzalo Plata fue apartado del Flamengo por actos de indisciplina. Getty Imágenes

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Según el informe del medio anteriormente citado, el exIndependiente del Valle es visitante habitual en reconocidos clubes nocturnos en Río de Janeiro, a los que llegaba en la previa de un partido importante tal cual como sucedió para las semifinales de la Copa Libertadores 2025 frente a Racing de Avellaneda y en la que se impuso el conjunto brasileño. Recordemos que el 'mengao' se quedó con el título.

A ello, adicionarle sus constantes llegadas tarde a las prácticas, pero la 'gota que derramó el vaso', como lo reveló 'O Globo', fue que Gonzalo Plata llevó a acompañantes a los hoteles de concentración y habría sido sorprendido con mujeres dentro del centro de entrenamiento de Flamengo; actos que conocía de primera mano Filipe Luís, y quien lejos de regañarlo, no fue estricto con él, situación que no calló nada bien en la interna y los directivos tomaron la decisión de quitarlo del cargo como director técnico.

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En cuanto a la supuesta pelea con Jorge Carrascal, desde Brasil complementaron que Plata y el cartagenero tuvieron una fuerte encontrón, "ya que tanto él como el colombiano habrían tenido una aventura con la misma mujer, motivo por el cual dejaron de hablarse y compartir salidas juntos".

A raíz de estos actos de indisciplina, el futuro de Gonzalo Plata en Flamengo es incierto. El 'mengao' no sólo tiene participación en los certámenes locales, sino que a su vez deberá defender el título de la Copa Libertadores de América.