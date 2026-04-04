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Gol Caracol  / Escándalos de jugador de Flamengo retumban en Brasil; hablan de supuesta pelea con Jorge Carrascal

Escándalos de jugador de Flamengo retumban en Brasil; hablan de supuesta pelea con Jorge Carrascal

Este jugador del Flamengo está en el 'ojo del huracán' por sus constantes actos de indisciplina y por una situación que habría tenido con el cartagenero, Jorge Carrascal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil.
Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil.
AFP

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