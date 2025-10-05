Síguenos en::
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Técnico de León salió en defensa de James Rodríguez tras la derrota ante Toluca

Técnico de León salió en defensa de James Rodríguez tras la derrota ante Toluca

Los dirigidos por 'Nacho' Ambriz sufrieron una dura caída en casa por la Liga MX, por lo que James Rodríguez fue uno de los temas en la rueda de prensa posterior al partido.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de oct, 2025
James Rodríguez, en el partido de León contra Toluca
Foto: X/@clubleonfc

