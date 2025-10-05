Técnico de León salió en defensa de James Rodríguez tras la derrota ante Toluca

León no para de sufrir en la liga mexicana. El equipo 'esmeralda', que estrena nuevo técnico, tuvo un nuevo tropiezo, al caer 2-4 en el Nou Camp frente a Toluca por la jornada doce del torneo doméstico.

La 'fiera' logró anotar por intermedio del '10' colombiano James Rodríguez y de Alfonso Alvarado, mientras que Toluca convirtió gracias a Jesús Angulo, Paulinho en dos ocasiones y Alexis Vega.

En rueda de prensa, el entrenador de León, Ignacio Ambriz, fue interrogado sobre James Rodríguez, al que se le vio desesperado por una nueva caída. "Son palazos en la cabeza, entra la desesperación, pero en el futbol no cabe la desesperación, ya que te haces más vulnerable, tienes que tener tranquilidad, pero creo que en esa desesperación de James es entendible, porque es un tipo que le gusta ganar, pero lo que sí puedo decir es que vamos a trabajar muy bien para mejorar."



De igual manera, Ambriz no se mostró preocupado por lidiar con la angustia de James. "Me ha pasado con otros, es simplemente hacer entender al equipo que provecho podemos sacar en todo esto, lo ves en selección y es un poco parecido, no me espanto, le he dado a entender lo que yo pretendo, simplemente con que te ayude cuando el adversario tiene la pelota a estorbar, pues es eso, y después yo tengo que armar una red en la que yo lo proteja en esos pequeños aspectos físicos, pero por ahí va y se tira al piso, por ahí va y quiere ganar, y entra en la rabieta de decir ‘no ganamos’, y esos grandes jugadores de alguna otra forma si está y te mete un gol y genera tres pases para gol, pues todos estaremos felices", aseguró.

Ignacio Ambriz, DT del Club León de México, y James Rodríguez Foto: Club León.

Por otra parte, analizó la derrota de su equipo frente a los 'diablos rojos': "El rival es el mejor equipo, el actual campeón, el líder, con un gran entrenador, pero creo que mi equipo en lo que yo buscaba trato de tener un poco más de orden, el primer y segundo gol que son de vestuario te mueve todo, pero el equipo se asentó y poco a poco fuimos agarrando lo que yo pretendo."

"Es tener paciencia, es un proceso que en cuatro días no soy mago para dar con lo que pretendo; duele perder, ya que a nadie le gusta perder, pero hay momentos que me dejan tranquilo para pensar que viene lo mejor", sentenció sobre lo que espera de León.