Clasificación de la Coppa Agostoni 2025: Isaac del Toro sufrió y no pudo ser campeón

El británico Adam Yates, del equipo UAE Team Emirates-XRG, se proclamó este domingo ganador de la Coppa Agostoni de Italia, con el español Carlos Canal y el local Simone Velasco, segundo y tercero, respectivamente, completando el podio.

Yates fue el más rápido con un tiempo de 3:57:41, en una etapa de 166,7 kilómetros, con salida y llegada en Lissone.El británico consigue la trigésima primera victoria de su carrera, en un 2025 en el que también ha ganado el Tour de Omán, el pasado febrero.

Tras él, el español Canal, del Movistar, sorprendió entrando segundo a meta a 1:15 minutos del líder, al que trató de aguantar el pulso hasta un inoportuno pinchazo que le obligó a cambiar de bicicleta a 16 kilómetros de meta.

El italiano Velasco, del XDS Astana, finalizó tercero a 2:10 minutos de la cabeza.



Por su parte, el mexicano Del Toro, que este sábado consiguió su decimocuarta victoria de su trayectoria con el triunfo en el Giro dell'Emilia, formó parte de los escapados en varias fases de la carrera, pero quedó descolgado en el tramo final.

El español Hugo de la Calle, del Burgos Burpellet BH, finalizó en un meritorio décimo puesto, también a 2:10 de Yates.



Clasificación de la Coppa Agostoni 2025

1. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) - 3h 5

2. Carlos Canal (Movistar Team) - a 1' 15''

3. Simone Velasco (XDS Astana Team) - a 2' 10''

4. Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 10''

5. Lorenzo Milesi (Movistar Team) - a 2' 10''

6. Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 10''

7. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 2' 10''

8. Stefano Oldani (Cofidis) - a 2' 10''

9. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 2' 10''

10. Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) - a 2' 10''

36. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 10''