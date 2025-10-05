Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Coppa Agostoni 2025: Isaac del Toro sufrió y no pudo ser campeón

Clasificación de la Coppa Agostoni 2025: Isaac del Toro sufrió y no pudo ser campeón

De las 17 victorias que tiene como profesional, el mexicano ha conseguido 14 en la temporada 2025; por eso, era el favorito a ser campeón de la Coppa Agostoni.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG, ha sido una de las figuras en el 2025
Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG, ha sido una de las figuras en el 2025
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad