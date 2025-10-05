¿A qué hora juega hoy HOY la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Este domingo 5 de octubre la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Nigeria por el último duelo correspondiente la fase de grupos de la Copa del Mundo, en la categoría.

Se espera que el combinado nacional sea protagonista en esta última fecha y pueda consolidar su cupo a las finales del certamen mundialista, que actualmente se está realizando en territorio chileno.

¿Por qué el apoyo a la Selección Colombia HOY?

Teniendo en cuenta que la tricolor ganó en su primera salida y empató en la segunda es necesario e importante recalcar que un triunfo contra Nigeria asegura por completo la clasificación de los cafeteros a las finales de la Copa del Mundo sub 20.



No obstante, una igualdad pondrá a hacer cuentas al combinado nacional de cara a lo que será este certamen mundial, en el que el objetivo es sí o sí llegar a instancias campeones o incluso en su defecto salir campeón del torneo.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 convocados para el Mundial en Chile Getty Images

Con la anotación marcada vistiendo los colores del conjunto colombiano, en la primera jornada, el equipo amarillo azul y rojo se espera que vuelva a festejar un triunfo en este último partido de la fase de grupos, para posicionarse en lo más alto de la zona F.

Es por eso que el partido de este domingo 5 de octubre será fundamental para los de César Torres en su atención de avanzar a las fases finales de certamen internacional, pues hay en juego mucho más que iuna victoria.

Desde las 5:30 p.m. (hora local), hoy el combinado tricolor jugará frente a Nigeria con la transmisión exclusiva de Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU.

El cuadro colombiano se presentará ante los medios un poco antes de las 5:30 de la tarde del domingo, para determinar la fecha en la que cumplirá sus compromisos con la Selección Colombia, que tendrá la transmisión por nuestra marca oficial.