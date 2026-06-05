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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Thierry Henry y el deleite de ver jugar el Bayern Múnich con Luis Díaz, Harry Kane y Olise

Thierry Henry y el deleite de ver jugar el Bayern Múnich con Luis Díaz, Harry Kane y Olise

El exfutbolista francés no dudó en elogiar el tridente ofensivo del Bayern Múnich, del que hace parte Luis Díaz. El equipo alemán cautivó en la temporada que pasó.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, figuras del Bayern Múnich.
IA

Bayern Múnich fue uno de los clubes que dio de qué hablar en la temporada que acaba de finalizar en Europa, y en parte se debió al tridente de ataque conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. El colombiano, el inglés y el francés lideraron con sus goles y asistencias al club 'bávaro' a los títulos en Bundesliga y Copa de Alemania; el único lunar que tuvieron fue no haber llegado a la final de la Champions League, perdiendo en semifinales con el campeón, PSG.

Pese a esto último, el elenco rojo de Baviera logró ser uno de los clubes con mejor rendimiento en el 'viejo continente'. Sobre este desempeño y los 'cracks' que tiene en la ofensiva, se despachó en elogios Thierry Henry.

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"Cuando uno ve jugadores como Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane, Serge Gnabry y Joshua Kimmich, es un deleite. Siempre he admirado al FC Bayern por la forma en que se dirige el club", dijo en primera instancia el exjugador de la Selección Francia en charla con la revista 'Sports Illustrated' de Alemania.

Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Getty Images

En otro de los apartados de la entrevista con el reconocido semanario, Henry destacó que el Bayern haya apostado por Vincent Kompany para la dirección técnica, pese a que no había tenido una buea experiencia con el Burnley.

"Hay que rendir un gran respeto a la directiva del Bayern por haberlo fichado a pesar del descenso con el Burnley, porque vieron algo en él que encaja con la identidad del club. Fue una decisión inteligente", sostuvo. Y añadió sobre el trabajo del timonel belga, de 40 años: "Al principio muchos pensaban que no era el adecuado para este trabajo, pero lo está haciendo de manera sobresaliente. Si colocas a alguien como él en el lugar correcto – con personas que lo entiendan –, obtienes el FC Bayern de hoy".

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