"Cristiano Ronaldo es el punta de lanza de Portugal, no interesa que tenga 40, 42 o 50 años"

Cristiano Ronaldo es una de las figuras que engalanará el Mundial 2026. El astro, de 41 años, es el líder de la Selección Portugal, combinado que comparte grupo con Colombia. Será la última cita orbital para el 'crack' oriundo de Madeira, y desde la nación lusitana confían, en que el número '7', guíe con su fútbol y goles a las 'quinas'.

La escuadra portuguesa se perfila como una de las más fuertes para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, más teniendo a 'CR7' en sus filas; que pese a su edad, sigue siendo una amenaza para los combinados rivales.

"Hablando de su contribución como atleta, para mí, Ronaldo es el delantero de la selección nacional. Da igual que tenga 40, 42, 50 o 24 años. Dicen que todos juegan por Ronaldo y que eso debilita el rendimiento colectivo de Portugal, pero eso depende de lo que quiera el entrenador", esas fueron las palabras de Augusto Inácio, exseleccionador portugués en declaraciones que recoge el diario 'O Jogo'.

Cristiano Ronaldo; jugador de la Selección de Portugal y del Al-Nassr AFP

Inácio sostuvo que Cristiano aún tiene mucho que ofrecer a la Selección Portugal, destacando su físico y que siempre está ahí como un motivador más para sus compañeros.

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"Depende de las ideas del entrenador y de su condición física. Pero si dejamos todo eso de lado, para mí son Ronaldo y otros diez, porque le da muchísimo a la selección y motiva a sus compañeros", añadió.

Eso sí, por último el exSporting Lisboa complementó, que si bien Cristiano es todo un atleta y tiene un récord goleador, Roberto Martínez podría gestionar su tiempo en cancha; sobre todo si Portugal, ya tiene los resultados a su favor.

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"Ronaldo no siempre puede jugar los 90 minutos completos. Por ejemplo, si Portugal gana los dos primeros partidos y muestra signos de fatiga, podría no jugar y regresar más adelante en la fase eliminatoria. Personalmente, siempre lo haría jugar, pero con la idea de darle descanso siempre que sea posible", concluyó.

¿Cuándo debuta la Selección Portugal en el Mundial 2026?

Está pactado para el miércoles 17 de junio, enfrentándose a la República Democrática del Congo, en encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo K, y en un horario establecido para Colombia de las 12 del día.

¿Cuándo enfrenta Portugal a la Selección Colombia?

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El sábado 27 de junio de 2026, y el partido corresponde a la tercera jornada del Grupo K. El balón rodará en el Hard Rock Stadium, de Miami, a las 6:30 p.m. (hora de Colombia).