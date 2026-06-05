Iván René Valenciano confesó la enfermedad que padece; "tratamiento severo"

Iván René Valenciano sorprendió a todos con una confesión; padece una grave enfermedad y se encuentra actualmente en tratamiento severo. El exjugador del Junior de Barranquilla y con pasado en la Selección Colombia abrió su corazón en un entrevista, habló de la soledad que vive hoy en día viviendo por fuera del país, pero sobre todo hizo hincapié en que luchará por la batalla en la que está peleando.

El popular 'Bombardero' estuvo como invitado en el podcast 'El mundo de Aco’, y en una de las últimas preguntas de la charla, el entrevistador le consultó a Valenciano qué batalla está luchando en silencio, que nadie sabe; la respuesta que dio fue toda una revelación inesperada.

Iván Valenciano en el hospital, realizando chequeos médicos. Foto: Instagram de Iván Valenciano.

"Luchando con un cáncer, pero bueno, esa es la lucha que tengo en estos momentos", expresó uno de los goleadores del fútbol profesional colombiano.



Por supuesto que el siguiente interrogante fue qué clase de cáncer padecía. "De sangre. No tengo leucemia, pero es una enfermedad que se llama trombocitosis esencial. En la que mi médula ósea produce sangre o coágulos o plaquetas y todas las cosas que te complican cada día. A veces tengo tratamiento, pero bueno, ahora voy a entrar a hacer un tratamiento mucho más severo", añadió el exjugador de 54 años.

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Sin duda una prueba muy fuerte para el exfutbolista barranquillero, pero quien reiteró que luchará. Actualmente, está librando esta batalla en los Estados Unidos, muy lejos de sus seres queridos.

"Es un reto que me da la posibilidad de poder pelear la vida. No de destruirla, si no de pelearla. Entonces, cuando apareció eso, es el reto que tengo de luchar, y de pelear. Seguramente, en estos días voy a desaparecer un poco de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento aquí en Estados Unidos. Me han tirado es para todos los lados y yo no me dejo, yo no me dejo vencer, eso es lo que Dios me ha mandado", reseñó.

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Por último, Valenciano sostuvo que confía en Dios y que está batalla la superará.

Más detalles del tipo de cáncer que padece Iván René Valenciano

La trombocitosis esencial (también llamada trombocitemia esencial) es un tipo raro de cáncer de la sangre en el que la médula ósea produce demasiadas plaquetas. Aunque no tiene cura, la mayoría de los pacientes tienen una esperanza de vida normal con el tratamiento y seguimiento médico adecuados.