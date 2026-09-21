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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo del colombiano Kevin Palacios, en la remontada de Santos Laguna 3-2 contra Toluca

Vea el golazo del colombiano Kevin Palacios, en la remontada de Santos Laguna 3-2 contra Toluca

El pasado domingo, los 'cafeteros' volvieron a ser protagonistas en el fútbol mexicano; y Kevin Palacios fue uno de ellos. El colombiano anotó un gol, importante en el triunfo de Santos Laguna.

Por: EFE
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kevin Palacios, colombiano figura en el Santos Laguna, de México.
Kevin Palacios, colombiano figura en el Santos Laguna, de México.
Foto: X de @ClubSantos.

El colombiano Kevin Palacios y el español Francisco Villalba anotaron este domingo en el inesperado triunfo de remontada de Santos Laguna por 2-3 sobre el líder Toluca en partido de la novena jornada del torneo Apertura mexicano.

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El argentino Ezequier Bullaude comenzó la remontada de Santos.

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A pesar de la derrota, Toluca, que suma 19 puntos, se mantiene en la cima de la clasificación. Santos suma 7 y ocupa el decimoséptimo escalón.

Toluca se fue en ventaja en el minuto 25 tras un tiro de esquina que conectó de cabeza Federico Viñas, lejos de las posibilidades del guardameta Carlos Acevedo.

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El 2-0 llegó en el minuto 43 gracias a un remate de tacón de Paulinho.

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En tiempo agregado, Santos marcó a través de Ezequier Bullaude.

En la segunda mitad Viñas tuvo la opción de uno más al 53, al escapar por derecha, pero su disparo salió apenas desviado de la portería de Acevedo.

Gracias a la superioridad numérica, Santos presionó y obtuvo su premio al 86 con un disparo de larga distancia de Kevin Palacios que significó el 2-2.

En tiempo agregado, el visitante consiguió el 2-3 vía un potente disparo desde fuera del área de Villalba.

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En otro partido, el Pachuca se levantó de dos goles de desventaja para empatar 2-2 con Tijuana, gracias a dos tantos del venezolano Salomón Rondón, máximo anotador del certamen.

El equipo del norte del país marcó vía Gilberto Mora, de penalti, y de Jesús Gómez.

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Más tarde la actividad de la novena jornada cerrará con el partido entre Querétaro y León.

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