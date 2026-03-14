"Triste lo que está pasando con Marino Hinestroza en Vasco; pero la vida da lecciones"

Marino Hinestroza llegó al fútbol de Brasil como figura desde Atlético Nacional; sin embargo, el extremo ha visto poca acción con el Vasco da Gama. En el último partido del 'gigante de la Colina' por el Brasileirao que fue el pasado jueves contra Palmeiras y que concluyó con victoria 2-1, el caleño no tuvo minutos; permaneció todo el compromiso en el banco de suplentes.

Un total de 110 minutos son los que ha logrado completar Marino en su actual equipo en todas las competiciones, los cuales son divididos en 56' por el Brasileirao y 54' por el Campeonato Carioca. A raíz del presente del futbolista, de 23 años, el exdelantero del Junior de Barranquilla y con pasado en la Selección Colombia, Martín Arzuaga, escribió unas sentidas palabras en sus plataformas digitales.

Marino Hinestroza en duelo contra Bahía, por el Brasileirao. Foto: Getty Images.

El popular 'Toro' Arzuaga confía en que pronto Marino haga vibrar con su buen fútbol al Vasco da Gama y a los hinchas del club.



"Triste lo que está pasando con Marino Hinestroza. Duele ver a un gran jugador de esta manera, pero también la vida da lecciones y no hay que ser arrogante para ganar y ser exitoso, si no pregúntenle a Luis Díaz. Esperemos que la horrible noche pase para él; de todos modos es colombiano", se leyó en la cuenta en 'X' del oriundo de Becerril, Cesar.

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Este mensaje fue acompañado de una fotografía de Marino en el banco de suplentes del conjunto de Río de Janeiro, bastante afligido.

Triste lo que está pasando con Marino Hinestroza, duele ver a un gran jugador de esta manera, pero también la vida da lecciones y no hay q ser arrogante para ganar y ser exitoso si no pregúntenle a Lucho Díaz. Esperemos que la horrible noche pase para el, de todos modos es 🇨🇴🙏🏻❤️ pic.twitter.com/F4PEXtGQTs — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) March 14, 2026

Además de su fútbol, lo que más llamó la atención de Marino fue su personalidad en cancha, y en Brasil fue tema de conversación en su presentación oficial con Vasco da Gama.

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"No tengo que cambiar nada. Si cambio, dejaré de hacer lo que me trajo hasta aquí. Mejoraré, eso es en el campo. Fuera del campo, soy muy buena persona, me gusta compartir con la gente. Pero en el campo, es mi personalidad, seguiré haciendo lo que me trajo hasta ahora", había expresado en ese momento el colombiano en rueda de prensa.