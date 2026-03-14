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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Triste lo que está pasando con Marino Hinestroza en Vasco; pero la vida da lecciones"

"Triste lo que está pasando con Marino Hinestroza en Vasco; pero la vida da lecciones"

Marino Hinestroza ha sumado pocos minutos desde fue fichado por Vasco da Gama desde Atlético Nacional, y una exfigura del fútbol colombiano se refirió a su presente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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