El gol de Emam Ashour con el que Egipto sorprendió a Bélgica en el Mundial 2026

Emam Ashour puso a celebrar a Egipto. Este lunes 15 de junio, fue el encargado de abrir el marcador y dejar 'frío' a Bélgica, cuando transcurrían 20 minutos en el estadio Seattle. La acción inició por la banda derecha, centralizaron y el balón llegó a los pies del jugador de Al-Ahly.
Vea el gol de Emam Ashour en Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026
¡GOLAZO DE EGIPTO QUE SORPRENDE A BÉLGICA!— DSPORTS (@DSports) June 15, 2026
Emam Ashour le rompió el arco a Courtois con un zapatazo para el 1-0 parcial.
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