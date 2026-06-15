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Gol Caracol  / El gol de Emam Ashour con el que Egipto sorprendió a Bélgica en el Mundial 2026

El gol de Emam Ashour con el que Egipto sorprendió a Bélgica en el Mundial 2026

Cuando transcurría el minuto 20 de este partido, válido por la fecha 1 del grupo G, Emam Ashour se inventó una buena acción individual e infló las redes para el 1-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Emam Ashour, jugador de Egipto, celebra su gol contra Bélgica en el Mundial 2026
Emam Ashour, jugador de Egipto, celebra su gol contra Bélgica en el Mundial 2026
AFP

Emam Ashour puso a celebrar a Egipto. Este lunes 15 de junio, fue el encargado de abrir el marcador y dejar 'frío' a Bélgica, cuando transcurrían 20 minutos en el estadio Seattle. La acción inició por la banda derecha, centralizaron y el balón llegó a los pies del jugador de Al-Ahly.

Vea el gol de Emam Ashour en Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto Mundial 2026
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