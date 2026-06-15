El gol de Emam Ashour con el que Egipto sorprendió a Bélgica en el Mundial 2026

Emam Ashour puso a celebrar a Egipto. Este lunes 15 de junio, fue el encargado de abrir el marcador y dejar 'frío' a Bélgica, cuando transcurrían 20 minutos en el estadio Seattle. La acción inició por la banda derecha, centralizaron y el balón llegó a los pies del jugador de Al-Ahly.

Vea el gol de Emam Ashour en Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026