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Gol Caracol  / Federico Valverde no para de marcar golazos: vea acá su tanto en Real Madrid vs. Elche

Federico Valverde no para de marcar golazos: vea acá su tanto en Real Madrid vs. Elche

El uruguayo aprovechó su buena pegada de media distancia para marcar un golazo este sábado en el Santiago Berbabéu, en partido de la Liga de España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
Federico Valverde celebra un nuevo gol con Real Madrid, esta vez contra Elche por la Liga de España.
AFP

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