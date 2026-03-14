Federico Valverde no para de marcar golazos: vea acá su tanto en Real Madrid vs. Elche

Federico Valverde ha tenido una semana espectacular con Real Madrid. El uruguayo no para de marcar golazos con la escuadra 'merengue', y tras anotarle tres al Manchester City en la ida de las octavos de final de la Champions League, este sábado tuvo una nueva víctima, el Elche.

El uruguayo aprovechó su buena pegada de media distancia para marcar un golazo en el Santiago Berbabéu, en partido de la Liga de España. El número '8' 'colgó' la pelota en el ángulo para decretar el 2-0 parcial del Real Madrid, antes de concluir la primera parte.

Vea acá el golazo de Federico Valverde en Real Madrid vs. Elche por la Liga de España:

¡GOOOLAZO DE FEDE VALVERDE! ¡QUÉ SEMANA DEL HALCÓN, POR FAVOR!



El uruguayo la puso en un ángulo y convirtió el 2-0 de Real Madrid ante Elche.



Viene de hacer un hat-trick por UEFA Champions League.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridElche pic.twitter.com/h0Rx1jbua6 — DSPORTS (@DSports) March 14, 2026