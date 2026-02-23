Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez montado en el bus de los mejores en Europa; quedó en once ideal

Luis Javier Suárez montado en el bus de los mejores en Europa; quedó en once ideal

El colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar gol con el Sporting de Lisboa y fue incluido entre los mejores jugadores sudamericanos del fin de semana.

Por: AFP
Actualizado: 23 de feb, 2026
Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa.
Getty Images.

