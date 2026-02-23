Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Angulo, figura con Pumas UNAM: anotó doblete en el triunfo 2-0 sobre Monterrey

Álvaro Angulo, figura con Pumas UNAM: anotó doblete en el triunfo 2-0 sobre Monterrey

En la Liga MX, Pumas UNAM venció a Monterrey gracias a una estelar actuación del lateral izquierdo colombiano Álvaro Angulo. ¡Vea el VIDEO de sus dos goles!

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Álvaro Angulo celebrando su gol en Pumas UNAM vs. Monterrey.
Getty Images.

