Álvaro Angulo, figura con Pumas UNAM: anotó doblete en el triunfo 2-0 sobre Monterrey

El colombiano Álvaro Angulo convirtió este domingo dos goles para guiar a los Pumas UNAM a una victoria por 2-0 sobre los Rayados de Monterrey y saltar al tercer lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En su estadio, los Pumas dominaron a los rivales y lo confirmaron con los goles de Angulo, quien anotó de zurda en el minuto 9, a pase de Rodrigo López, y lo hizo de nuevo de pierna izquierda en el 24.

Ante un Monterrey apagado, con el español Sergio Canales, su líder, sin hacerse notar, los universitarios aprovecharon la mala marca y crearon peligro de manera reiterada; en el 76 Angulo estuvo cerca de anotar su tercer gol, pero falló.

Con la victoria, los Pumas se mantuvieron como uno de los dos invictos del torneo, al llegar a cuatro triunfos, tres empates y 15 puntos, tres menos que las Chivas de Guadalajara, líderes a pesar de ayer haber perdido el invicto, al caer 2-1 ante Cruz Azul, que saltó al segundo escaño con 16 unidades.

Los celestes se impusieron en un trepidante partido con anotaciones del uruguayo Gabriel Fernández y el mundialista Carlos Rodríguez, en tanto Ángel Sepúlveda descontó por las Chivas del estratega Gabriel Milito, que llevaban seis juegos ganados en seis apariciones.

El sábado, el campeón Toluca goleó por 0-3 al Necaxa y siguió en la parte alta de la tabla, en cuarto lugar con los mismos puntos que los Pumas.

El portugués Paulinho, dos veces, y el uruguayo Federico Pereira anotaron por los Diablos del estratega argentino Antonio Mohamed, superados en gran parte del partido, pero que mantuvieron la puerta en cero gracias a una gran actuación del guardameta Luis García.

En los otros duelos de este sábado, el León derrotó por 2-1 al Santos y Atlas venció por 3-2 al San Luis.

Los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo anotaron goles para darle al León el triunfo, en tanto el argentino Ezequiel Bullaude descontó por Santos.

Antes, el italiano Joao Pedro anotó su séptimo gol para confirmarse como líder anotador del campeonato, pero fue insuficiente para el San Luis, superado por el Atlas.

Pedro y Eduardo Águila pusieron delante al San Luis, pero el cuadro de casa empató con goles de Diego González y Eduardo Aguirre, ambos en el cobro de penaltis, y ganó con un cabezazo del uruguayo Germán Rodríguez.

El viernes, las Águilas del América del entrenador brasileño André Jardine pasaron por encima del Puebla y con una goleada por 0-4, con anotaciones del brasileño Raphael Veiga, de Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y del colombiano José Raúl Zúñiga.

En otro encuentro del viernes, Pachuca le ganó por 1-2 al Tigres UANL con goles del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

Hoy, en el cierre de la jornada, el Juárez FC visitará al Querétaro.