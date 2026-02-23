Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, ante nuevo tanto de Luis Javier Suárez

Colombia goza de un gran presente con jugadores que están brillando y destacando en el fútbol del 'viejo continente'. El nombre de Luis Javier Suárez es de los que más sale a relucir, puesto que se ha convertido en el arma letal del Sporting de Lisboa e incluso ha aparecido como todo un salvador, anotando en momentos agónicos y determinantes. El samario aparece en la cima de tabla de goleadores de la Liga de Portugal 2025-26.

Los verdiblancos visitaron el sábado al Moreirense por la fecha 23 y ganaron cómodamente por un marcador de 3-0. Francisco Trincao abrió la cuenta, Geny Catamo amplió la ventaja y Suárez puso la cereza del pastel. A los 75 minutos, el 'cafetero' controló una pelota después de un tiro de esquina y se inventó una definició de volea que dejó sin chances al arquero rival.

Suárez se consagró de nuevo con las mieles del gol, tras ausentarse en la jornada anterior frente al Famalicao por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, una molestia física también generó alarmas, pero a la final el reposo 'obligado' le sentó bien para regular energias.

Con el tanto frente a Moreirense, el colombiano completó 20 goles y se puso como líder de goleo, con las mismas anotaciones de Vangeli Pavlidis, del Benfica. Más abajo aparecen Yanis Begraoui (17), Jesús Ramírez (13) y Samu Aghehowa (13). Cabe recordar, que, a Suárez le han encomendado la misión de reemplazar en Sporting a Viktor Gyokeres, quien fue el jugador que más goles anotó en el mundo en la temporada 2024-25.



Lo cierto es que el samario pasa por uno de los mejores momentos de su carrera y en una etapa clave en la que se postula como el delantero titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Por lo pronto, su próximo reto será el 27 de febrero contra Estoril Praia.

Tabla de goleadores de la Liga de Portugal 2025-26

