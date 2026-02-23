El colombiano que sigue en cara a cara goleador con Cristiano Ronaldo; se metió otro intruso

La Liga de Arabia Saudita sigue a toda marcha con varios equipos vivos luchando por el título y con grandes jugadores en estado de gracia con el gol. Cristiano Ronaldo ha tenido una compleja competencia con dos colombianos: Julián Quiñones y Roger Martínez. Sin embargo, hay un 'intruso' que aparece en la cima: Ivan Toney.



Cristiano Ronaldo: 964 goles

El astro portugués anotó doblete en la goleada 4-0 de Al Nassr sobre Al Hazm. Ronaldo sigue sumando goles y acercándose a su objetivo de los mil anotaciones. Los otros tantos fueron obra de Kingsley Coman y Angelo Gabriel.



Julián Quiñones, triplete con Al Qadsiah

Un tercer triplete de la campaña vio al prolífico delantero del Al Qadsiah registrar la máxima puntuación esta semana.

Quinones, en busca de su primera Bota de Oro de la RSL, fue la estrella de la victoria ante el Al Okhdood, que no solo mantuvo viva la lucha por el título de su club, sino que también mantuvo su aspiración al máximo goleador. El mexicano ocupa el segundo lugar en la clasificación 2025-26 , con 21 goles en 19 partidos.

El colombiano vuelve a tener acción este lunes 23 de febrero contra Al Ettifaq.

Iván Toney, hat-trick con Al Ahli

Y el hombre al que él, y todos los demás, persiguen es el delantero estrella del Al Ahli. Toney ocupa su lugar en el Equipo de la Semana de la siguiente ronda tras anotar otro triplete, su tercero de la temporada .



Ni siquiera un primer penalti fallado lo desbarató. El triplete de Toney le permite sumar 23 goles esta temporada, igualando la marca total de su debut, que solo Cristiano Ronaldo superó en la 2024-25 .

Tabla de goleadores de la Liga de Arabia Saudita 2025-26

