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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Al Bayern Múnich, de Luis Díaz, le ven su defecto a días de la semifinal contra PSG, en Champions

Al Bayern Múnich, de Luis Díaz, le ven su defecto a días de la semifinal contra PSG, en Champions

El histórico Toni Kroos, quien brilló en el Bayern Múnich, se refirió a las carencias que tiene el equipo dirigido por Vincent Kompany, aunque elogió el ataque letal de Luis Díaz, Kane y Olise.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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