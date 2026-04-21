Al Bayern Múnich, de Luis Díaz, le ven su defecto a días de la semifinal contra PSG, en Champions

El Bayern Múnich ya aseguró el título de la Bundesliga y ahora se enfocará en cerrar la temporada con dos trofeos más, el de Copa de Alemania y el de la Champions League, estando en semifinales en ambas competencias aunque la mirada se enfoca en el torneo UEFA, en el que Luis Díaz y compañía quieren hacer historia.

Y a pesar de acabar de eliminar al Real Madrid en cuartos de final, para una leyenda como Toni Kroos, el elenco bávaro dirigido por el DT Vincent Kompany tiene una falencia que podría costarle frente a su próximo rival en la Liga de Campeones, el PSG.



Toni Kroos y lo que debe mejorar el Bayern Múnich

En una entrevista con ‘Sky Sports’, el ex jugador alemán con paso en el club de Baviera, se enfocó en los errores defensivos que tienen y que deberán prestar atención si quieren seguir en la lucha por la Champions League.

“Creo que el Bayern tendrá que defender un poco mejor en la semifinal de lo que lo hizo contra el Real Madrid. Creo que el París Saint-Germain puede ser un poco más efectivo. Defendieron de forma muy arriesgada en ambos partidos, algo que el Real Madrid podría haber aprovechado aún más en el partido de vuelta”, afirmó de entrada Toni Kroos.

Eso sí, el ex mediocampista sabe que si el cuadro de Múnich toma nota y ajusta esos detalles, su ataque será importante, comandados por el inglés Kane, y junto a los grandes números de Díaz y Olise.



Luis Díaz es figura con Bayern Múnich. Getty Imágenes

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“Si ajustan un poco las cosas, el Bayern tiene una buena oportunidad. Para mí, es una situación de 50/50. Para muchos, la semifinal del campeón alemán contra el vigente campeón de la Champions League ya es prácticamente la final. El Bayern, con su gran capacidad goleadora, con Harry Kane (51 goles esta temporada), Luis Díaz (24 goles) y Michael Olise (18 goles), está alimentando los sueños de todos de lograr el triplete. Pero al igual que el Real Madrid, el PSG llega con un ataque formidable, con Ousmane Dembélé (28), Désiré Doué (20) y Khvicha Kvaratskhelia (25)”, agregó Kroos.

Lo cierto es que para el alemán, la llave entre Bayern Múnich y PSG podría dejar al gran candidato en la final de la Champions League 2025/26, aunque hay que tener cautela con el cuadro francés. “Son los campeones defensores. Creo que sin duda pueden ser considerados uno de los favoritos. Basándome en su estado de forma actual, creo que son los dos mejores equipos”, cerró diciendo Toni Kroos.