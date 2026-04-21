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Gol Caracol  / Fecha y horarios para comprar boletas para el Mundial 2026; FIFA anunció venta de nuevo lote

Fecha y horarios para comprar boletas para el Mundial 2026; FIFA anunció venta de nuevo lote

El máximo ente del fútbol notificó que este miércoles abrirán una nueva venta de boletas, para que los hinchas busquen un lugar en los partidos del Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Por: AFP
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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