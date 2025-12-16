A qué hora juega HOY Tolima vs. Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

Publicidad
Este martes se define al nuevo campeón del fútbol colombiano, al equipo que logrará bordarle una nuestra estrella a su escudo. Tolima vs. Junior rivalizarán en el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, en busca de ese objetivo.
Ese es el lema al que apelarán los 'pijaos' ante los 'tiburones', ya que se encuentran por debajo en la serie por un marcador de 3-0. Ante su público y su gente confían en tener una buena presentación esta noche para darle vuelta a la misma y poder festejar el tan anhelado título del fútbol colombiano.
"El partido tiene la particularidad de que tenemos que intentar marcar tres goles o más que el oponente para conseguir el título. Para eso nos hemos preparado estos días. Mañana (martes) hemos diseñado un plan que los chicos entienden y que, si lo ejecutamos bien, tendremos la posibilidad de dar una bonita pelea y mantener la ilusión de que ser campeón todavía es posible", esas fueron las palabras de Lucas González, entrenador del Tolima en la previa del vital compromiso.
Por el lado del Junior de Barranquilla saben que tienen una ligera ventaja; sin embargo, no se confían e irán a la 'Ciudad Musical' de Colombia a proponer su fútbol característico; todo empieza desde cero.
"Es otro partido, se inicia de cero a cero y así lo vamos a plantear nosotros. Yo no quiero que pensemos que defendemos tres goles, sino que podemos ir por uno o dos más, porque estamos capacitados para eso", indicó Alfredo Arias el DT de los 'rojiblancos'.
Día: martes 16 de diciembre del 2026
Jornada: final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025
Hora: 7:30 de la noche.
Estadio: Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
TV: Win S.
ONLINE: www.golcaracol.com
