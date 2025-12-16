Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Tolima vs. Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Tolima vs. Junior por la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué acogerá el duelo decisivo entre Tolima y Junior, en busca del nuevo campeón de la Liga BetPlay II-2025. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Tolima y Junior definen al campeón de la Liga BetPlay II-2025.
Tolima y Junior definen al campeón de la Liga BetPlay II-2025.
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad