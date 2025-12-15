Neyser Villarreal y su primera piedra en el camino en Brasil: inesperada noticia en Cruzeiro

Su Cruzeiro llegó a pelear por el Brasileirão y clasificó a la Copa Libertadores, pero el entrenador portugués Leonardo Jardim se sumó a la lista de personalidades del deporte que dan un paso al lado para cuidar su "salud mental".

Jardim, de 51 años, comunicó el lunes su renuncia como DT del equipo de Belo Horizonte, cargo que había asumido en febrero.

"Los motivos son personales. Hubo señales que me alertaron: 'Jardim, para un poco, tienes que cuidar de tu salud física y mental'", explicó en conferencia de prensa.

Jardim, que paralelamente ha enfrentado dificultades de salud de un familiar, tenía contrato hasta finales de año, con la opción de renovar.



"Estos momentos no son fáciles, pero tenemos que ser racionales", agregó. "Cuando entro en un proyecto es para dar lo mejor de mí, no para recibir un salario", siguió.

La salida del timonel portugués se oficializa al día siguiente de la eliminación del Cruzeiro en la Copa de Brasil a manos del Corinthians, que esta semana jugará la final de ese torneo, a ida y vuelta, contra el Vasco da Gama.

El año, sin embargo, fue notable para el equipo: acabó el Brasileirão en el tercer puesto, por detrás de los poderosos Flamengo (campeón) y Palmeiras. Y el año próximo estará en la Libertadores.

Pero el éxito no lo es todo para el entrenador.



"Quiero estar con mi familia"

"Esta no es la primera vez que hago esto. Lo hice en el Mónaco", rememoró Jardim.

El portugués dirigió en dos etapas al Mónaco, con el campeonato de la liga francesa de la temporada 2016-2017 como punto más alto, con el colombiano Falcao y un joven Kylian Mbappé como figuras. Después se tomó una pausa y volvió en 2019 al club monegasco.

"Quiero estar con mi familia, con mis padres, para poner en orden mi vida. No vale la pena hablar de otros asuntos, contratos, dinero, si no estoy al 100%", remarcó este lunes.

En los últimos años, figuras del deporte hicieron énfasis en la salud mental.

La gimnasta Rebeca Andrade, mayor medallista de Brasil en Juegos Olímpicos con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce, decidió dejar de competir este año en el Mundial de Gimnasia Artística, en octubre, para priorizar su salud con miras a Los Ángeles 2028.

La leyenda estadounidense Simone Biles, que se retiró de varias finales en Tokio 2020, su compatriota nadador Michael Phelps o la tenista japonesa Naomi Osaka son otros grandes deportistas que han puesto sobre la mesa el asunto.



¿Tite, en la mira?

"Luchamos mucho para que esto no ocurriera, pero él tenía esa necesidad", dijo el propietario del Cruzeiro, Pedro Lourenço, sobre la decisión de Jardim.

"Espero que un día vuelvas", expresó, dirigiéndose al entrenador.

La prensa, en tanto, asoma como próximo técnico de la Raposa al exseleccionador de Brasil Tite, libre desde que salió del Flamengo en septiembre de 2024, sustituido por Filipe Luis.

Sería el regreso a los banquillos del entrenador brasileño, de 64 años, tras hacer también un alto para cuidar de su salud mental.

"Cuidé de mí, estuve con mi familia y estoy listo para regresar a las actividades como técnico", dijo Tite en noviembre.