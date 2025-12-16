La advertencia de Mario Yepes a la Selección Colombia para el Mundial 2026; "no será sencillo"

Cada vez falta menos para que ruede el balón en el Mundial 2026, cita orbital en donde la Selección Colombia espera ejecutar un gran papel. Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, la 'tricolor' ha mostrado competitividad y compromiso, enfrentando de 'tú a tú' a combinados importantes; esas mismas cualidades ilusionan tanto a hinchas como a personas cercanas a la 'amarilla'. Eso sí, en una Copa del Mundo nada es sencillo.

De esos personajes que se muestran optimistas de que el seleccionado 'cafetero' tendrá una excelente presentación es Mario Yepes. El excapitán consideró que hay un plantel lleno de talento y que están muy bien compenetrados.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

"Yo sinceramente la veo muy bien a la Selección Colombia, con jugadores de experiencia, que ya están maduros, y también hay jóvenes con una eliminatoria jugada, con una final de Copa América; entonces, los veo con expectativa. Acá yo escucho todo lo que dicen, decir que le va a ir mal a la Selección, pero pues en lo personal estoy muy ilusionado", indicó Yepes en charla con el programa 'Equipo F' de 'Espn'.



A continuación, Mario Alberto lanzó una advertencia para la 'tricolor' precisando que el recorrido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no será fácil y que será importante 'picar en punta' en el grupo.

"Colombia tiene buen equipo para el Mundial, tengo ilusión. El camino no va a ser sencillo, en su grupo le conviene ser primero o ser un mejor tercero. Pero por recorrido, por lo que puede deparar después de la fase de grupos, me gustaría que quede primera", agregó Yepes.

Mario Alberto Yepes, hoy en el estudio de #ESPNEquipoFColombia



"Yo estoy igual que el Pibe, estoy MUY ILUSIONADO con la Selección para este Mundial"



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 16, 2025

Hay que indicar que la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre RD Congo / Jamaica / y Nueva Caledonia.



El calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026

17 de junio

Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 9:00 de la noche (de Colombia)

Estadio: Azteca

Sede: Ciudad de México

23 de junio

Colombia vs. Play off 1 FIFA

Hora: 9:00 de la noche (Colombia)

Estadio: Akron

Sede: Guadalajara

27 de junio

Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 de la tarde (Colombia)

Estadio: Hard Rock Stadium

Sede: Miami



¿Qué dice Néstor Lorenzo de cómo cree que le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

"El objetivo es llevar a Colombia lo más alto posible. Eso se da partido a partido, a partir de la preparación y la competencia que tengamos", expresó el timonel al servicio de la 'amarilla' en conversación con los medios oficiales de la FCF.