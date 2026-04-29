Vea acá el gol de Jhon Arias HOY con Palmeiras en la Copa Libertadores: fue a Cerro Porteño

Jhon Arias celebró este miércoles con Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. El extremo choacoano dijo presente en el marcador en el partido que el 'verdao' visitó este miércoles a Cerro Porteño, en cumplimiento de la tercera jornada del Grupo F.

El tanto de Arias Andrade llegó al minuto 33 en el campo de juego del Estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay, tras deslizarse en el segundo palo previo a un centro desde el otro sector de la cancha.

El 1-0 parcial se subió en el tablero para Palmeiras, equipo que comparte grupo con Junior de Barranquilla. El 'tiburón' perdió el martes anterior 2-0 con Sporting Cristal.



Vea acá el gol de Jhon Arias HOY con Palmeiras en la Copa Libertadores:

SABOR COLOMBIANO: Jhon Arias marcó el 1-0 de Palmeiras ante Cerro Porteño en Paraguay por la CONMEBOL #Libertadores.



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