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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Jhon Arias HOY con Palmeiras en la Copa Libertadores: fue a Cerro Porteño

Vea acá el gol de Jhon Arias HOY con Palmeiras en la Copa Libertadores: fue a Cerro Porteño

Jhon Arias celebró este miércoles con Palmeiras que visitó a Cerro Porteño, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. ¡Acá el VIDEO del gol del colombiano!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jhon Arias y un festejo de gol con Palmeiras vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores.
Jhon Arias y un festejo de gol con Palmeiras vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores.
AFP

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