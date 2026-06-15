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Gol Caracol  / Klose pronostica el fin de su reinado goleador en los mundiales y eligió al jugador que lo batirá

Klose pronostica el fin de su reinado goleador en los mundiales y eligió al jugador que lo batirá

El emblemático Miroslav Klose sostuvo que el aumento de equipos y partidos en el Mundial 2026 incrementó la posibilidad de que su récord de 16 goles sea batido.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de los mundiales.
Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de los mundiales.
Foto: Getty Imágenes

El hasta ahora máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol, el alemán Miroslav Klose, cree que su récord, de 16 tantos marcados entre 2002 y 2014, se romperá en el Mundial 2026 y considera que entre los candidatos a lograrlo están Kylian Mbappé y Lionel Messi.

"Cuento con que mi récord se rompa en este torneo. Con el aumento de equipos hay más partidos y con ello más posibilidades de marcar goles y creo que Argentina y Francia llegarán lejos", dijo Klose en una entrevista con el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

Miroslav Klose
El ex delantero alemán Miroslav Klose, el máximo artillero de los mundiales de fútbol
PEDRO UGARTE/AFP
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El jugador que eligió Miroslav Klose para que bata su récord como goleador en los mundiales

"No tengo nada en contra, los récords están para romperlos y por mi que lo haga Messi. Siempre he sido un gran fan de Messi, es un genio. Y también le tengo mucho aprecio al seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

Lionel Messi con la Selección de Argentina
Lionel Messi con la Selección de Argentina
AFP

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Klose y Lionel Scaloni fueron compañeros en la Lazio y entre los dos, según el exinternacional alemán, ha quedado una relación de amistad.

Lionel Messi ha marcado 13 goles en campeonatos del mundo con lo que está a tres de igualar el récord de Klose. Kylian Mbappé, por su parte, tiene 12 goles mundialistas en su cuenta personal.

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Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia.
Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia.
Foto: AFP

Acá el listado con los máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo:

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.
Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos.
Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.
Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.
Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos.
Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.
Kylian Mbappé (Francia): 12 goles en 14 partidos.
Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos.
Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos.
Helmut Rahn (Alemania): 10 goles en 10 partidos

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