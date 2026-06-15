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Gol Caracol  / Primer técnico 'descabezado' del Mundial 2026; la goleada en el debut le costó el cargo

Primer técnico 'descabezado' del Mundial 2026; la goleada en el debut le costó el cargo

Sorpresa en el Mundial 2026. Tras sufrir una contundente goleada en su debut, una selección decidió despedir a su entrenador en plena competencia. Conozca de quién se trata.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Selección de Túnez
Selección de Túnez
AFP

La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir al técnico Sabri Lamouchi, horas después de que su selección fuese goleada por Suecia 1-5 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México).

Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

Sabri Lamouchi, técnico destituido en Túnez
Sabri Lamouchi, técnico destituido en Túnez
AFP

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