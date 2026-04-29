Cómo quedó la tabla de posiciones en Grupo E de la Copa Libertadores, tras Platense 2-1 Santa Fe

Santa Fe tuvo una dura caída este miércoles en la Copa Libertadores 2026. El 'león' visitó a Platense, en partido de la tercera fecha del Grupo E del certamen continental; no obstante, el resultado no fue favorable para los dirigidos por Pablo Repetto. Fue un 2-1 para el 'calamar', este miércoles.

El primer campeón del fútbol colombiano se vio superado por el elenco argentino en el campo de juego del Estadio Ciudad de Vicente López; la pelota quieta fue una verdadera pesadilla para Santa Fe. Platense supo aprovechar esta falencia del 'león', sino fuera por Andrés Mosquera Marmolejo, el resultado hubiese sido más abultado.

Los goles del Platense fueron anotados por Tomás Nasif, al 57', y Mateo Mendía, aumentó la cuenta al minuto 63'. El gol de Santa Fe llegó sobre el final, en el tiempo de descuento de la segunda etapa por intermedio de Franco Fagúndez.

Platense y Santa Fe en acción en la Copa Libertadores. AFP

Lo cierto es que Santa Fe no ha ganado en esta edición del certamen continental, al sumar dos caídas y un empate. Por el lado de Platense, el triunfo le permitió 'montarse' en el Grupo E.



De otro lado, hay que precisar que Corinthians y Peñarol juegan este jueves en el Arena Corinthians.



Tabla de posiciones del Grupo E en la Copa Libertadores, tras Platense 2-1 Santa Fe

Corinthians, 6 puntos (2 partidos jugados y +4 DG) Platense, 6 puntos (3 partidos jugados y 0 DG) Peñarol, 1 punto (2 partidos jugados y -1 DG) Santa Fe, 1 punto (3 partidos jugados y -3 DG)

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores 2026?

El calendario del máximo torneo de clubes del continente indica que será este miércoles 6 de mayo cuando reciban en estadio Nemesio Camacho El Campín a Corinthians, por la cuarta jornada del Grupo E. El balón rodará a las 7:30 de la noche, en el escenario deportivo de la capital de la República.