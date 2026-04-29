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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en Grupo E de la Copa Libertadores, tras Platense 2-1 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones en Grupo E de la Copa Libertadores, tras Platense 2-1 Santa Fe

Santa Fe perdió este miércoles en su visita a Platense, en partido por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. ¡Así quedó la tabla de posiciones en esta zona!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Acción de juego entre Platense y Santa Fe en juego de la Copa Libertadores.
Acción de juego entre Platense y Santa Fe en juego de la Copa Libertadores.
AFP

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