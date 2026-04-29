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Gol Caracol  / Hugo Rodallega y su enojo por el cambio de Repetto en Platense vs. Santa Fe, en Libertadores

Hugo Rodallega y su enojo por el cambio de Repetto en Platense vs. Santa Fe, en Libertadores

El capitán y figura de Santa Fe, Hugo Rodallega, mostró su disgusto con su DT en el 'león' en medio del partido por Copa Libertadores contra Platense. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe.
Archivo de Colprensa

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