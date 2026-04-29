Hugo Rodallega y su enojo por el cambio de Repetto en Platense vs. Santa Fe, en Libertadores

En medio del compromiso que Santa Fe perdió este miércoles 2-1 en su visita a Platense por la Copa Libertadores 2026 se presentó un momento de furia que tuvo como protagonista a Hugo Rodella. La figura y capitán del 'león' no ocultó su enojo en contra de Pablo Repetto.

¿Qué pasó con Hugo Rodallega y Pablo Repetto en el juego por Copa Libertadores?

Todo sucedió a la altura del minuto 73 y cuando el técnico uruguayo, al servicio del 'león', decidió realizar modificaciones, siendo una de ellas la del referente de la institución roja bogotana.

Al ver Rodallega Martínez su número en el tablero de cambios no ocultó su indignación, enojo, y mientras se dirigía hacia el banco de suplentes, y tras entregarle el brazalete de capitán a Daniel Torres, la cámara de televisión lo captó diciendo algunas palabras.

¡Rodallega salió MUY ENOJADO!



El capitán de Independiente Santa Fe fue sustituido y así se fue...



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