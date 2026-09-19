Vea acá el gol de Óscar Cortés en River Plate vs. Huracán por el fútbol de Argentina

Óscar Cortés marcó este sábado con Huracán, club que visitó el césped de juego del estadio Monumental para enfrentar a River Plate, en una nueva jornada del fútbol en Argentina.

El exjugador de Millonarios adelantó al 'globo' por medio de un cobro de pelota quieta. El reloj marcaba el minuto nueve cuando Cortés se paró frente al balón en un cobro de costado y envió al balón al centro del área. La esférica se paseó en medio de todos y le picó al arquero de River, Santiago Beltrán, quien vio cómo su arco era vulnerado.

La pelota no la tocó nadie y se fue al fondo de la red para el 0-1 en el marcador.

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Vea acá el gol de Óscar Cortés en River Plate vs. Huracán por la Liga de Argentina: