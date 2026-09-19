Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Óscar Cortés en River Plate vs. Huracán por el fútbol de Argentina

Vea acá el gol de Óscar Cortés en River Plate vs. Huracán por el fútbol de Argentina

Óscar Cortés logró inflar las redes rivales, luego de un buen cobro de pelota quieta. ¡Así fue el gol del delantero colombiano frente a River Plate, este sábado!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
Comparta en:
Óscar Cortés festeja gol con Huracán frente a River Plate en la Liga de Argentina.
Óscar Cortés festeja gol con Huracán frente a River Plate en la Liga de Argentina.
Foto oficial de Huracán

Óscar Cortés marcó este sábado con Huracán, club que visitó el césped de juego del estadio Monumental para enfrentar a River Plate, en una nueva jornada del fútbol en Argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El exjugador de Millonarios adelantó al 'globo' por medio de un cobro de pelota quieta. El reloj marcaba el minuto nueve cuando Cortés se paró frente al balón en un cobro de costado y envió al balón al centro del área. La esférica se paseó en medio de todos y le picó al arquero de River, Santiago Beltrán, quien vio cómo su arco era vulnerado.

Últimas noticias

Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Colombianos en el exterior

Nuevo gol de Luis Javier Suárez no le alcanzó al Sporting Lisboa, que igualó 2-2 con Arouca

Real Madrid femenino se impuso al Valencia en la Liga F.
Colombianos en el exterior

Sin Linda Caicedo, Real Madrid femenino le ganó al Valencia; antes de debut en Champions League

La pelota no la tocó nadie y se fue al fondo de la red para el 0-1 en el marcador.

Publicidad

Vea acá el gol de Óscar Cortés en River Plate vs. Huracán por la Liga de Argentina:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Relacionados

Óscar Cortés

Club Atlético Huracán

River Plate

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad