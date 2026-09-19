Llaneros vs Nacional, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, con James Rodríguez, por la Liga

Atlético Nacional afrontará este domingo 20 de septiembre un nuevo compromiso de la Liga BetPlay II-2026. El equipo dirigido por Lucas González visitará a Llaneros, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, con una de sus principales figuras en su convocatoria: James Rodríguez.

El mediocampista cucuteño, de 35 años, vuelve a aparecer en la lista de convocados después de hacer su esperado debut con Atlético Nacional el pasado miércoles 16 de septiembre frente a Internacional de Bogotá. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo de aquel duelo y participó en la jugada que terminó con el gol de Juan Manuel Zapata para el triunfo 3-2 del conjunto antioqueño.

Ahora, el '10', que usa el dorsal '23' en el 'verdolaga', tendrá la posibilidad de disputar su segundo partido oficial con Nacional, esta vez en condición de visitante y ante Llaneros.

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A qué hora y dónde ver Llaneros vs Atlético Nacional

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 8:15 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Bello Horizonte.

Jornada: fecha 11.

Transmisión: WIN Sports.



James Rodríguez en Atlético Nacional. COLPRENSA.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Llaneros

Compartimos nuestros convocados y reporte médico para el partido en Villavicencio ante Llaneros, por la fecha 11 de Liga.



Vamos Verde, por tres puntos más 🇳🇬 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/NpD8ZEp4OE — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 19, 2026

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Nacional también tiene varias novedades médicas. Elkin Rivero continúa en readaptación de campo; Nicolás Rodríguez presenta un esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda, con una incapacidad proyectada de cuatro semanas, mientras que Alfredo Morelos está en exámenes por una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho.

Por otro lado, Matheus Uribe iniciará trabajos grupales el 21 de septiembre y Edwin Cardona ya comenzó trabajos con el grupo.