Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza FC 1-4 Santa Fe

La jornada sabatina de la Liga BetPlay II-2026 continuó en la capital 'mundial del vallenato', y allí, Alianza FC y Santa Fe midieron fuerzas en cumplimiento de la undécima fecha. Fue un partido movido, con opciones de bando y bando, pero al final, los enteros se quedaron en las toldas de los 'leones'.
El marcador definitivo en el Armando Maestre Pavajeau fue de 1-4 para los dirigidos por Pablo Repetto. Los goles del rojo bogotano fueron anotados por Alexis Zapata, Nahuel Bustos en dos ocasiones, siendo uno de ellos de penalti, y por Hugo Rodallega.
Las unidades sumadas le permitieron al 'cardenal' llegar a los 16 puntos, luego de nueve partidos disputados y escalar en la tabla de posiciones que es liderada por América de Cali. Mientras que Alianza FC se quedó ocho enteros, luego de diez compromisos y ubicado en la casilla quince.
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Así las cosas, Santa Fe volvió a sonreír luego de lo fue la eliminación de la Copa Sudamericana, en cuartos de final, a manos de Vasco da Gama, en Brasil.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-4 Santa Fe:
|Posiciones
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América de Cali
|9
|6
|2
|1
|20
|5
|15
|20
|2
|Millonarios
|11
|5
|4
|2
|15
|8
|7
|19
|3
|Atlético Nacional
|7
|6
|0
|1
|17
|6
|11
|18
|4
|Santa Fe
|9
|4
|4
|1
|16
|10
|6
|16
|5
|Medellín
|8
|5
|1
|2
|15
|10
|5
|16
|6
|Tolima
|9
|5
|1
|3
|12
|10
|2
|16
|7
|Bucaramanga
|8
|3
|5
|0
|12
|8
|4
|14
|8
|Deportivo Cali
|8
|3
|3
|2
|11
|8
|3
|12
|9
|Once Caldas
|9
|3
|3
|3
|13
|11
|2
|12
|10
|Águilas Doradas
|8
|2
|5
|1
|12
|12
|0
|11
|11
|Llaneros
|9
|3
|2
|4
|11
|12
|-1
|11
|12
|Internacional
|10
|2
|5
|3
|13
|15
|-2
|11
|13
|Cúcuta
|9
|2
|3
|4
|9
|15
|-6
|9
|14
|Fortaleza
|9
|1
|5
|3
|10
|12
|-2
|8
|15
|Alianza
|10
|2
|2
|6
|9
|20
|-11
|8
|16
|Boyacá Chicó
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
|17
|Jaguares
|8
|1
|4
|3
|9
|14
|-5
|7
|18
|Deportivo Pereira
|8
|1
|4
|3
|6
|11
|-5
|7
|19
|Pasto
|9
|1
|2
|6
|8
|15
|-7
|5
|20
|Junior
|7
|0
|3
|4
|8
|13
|-5
|3