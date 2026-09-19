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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza FC 1-4 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza FC 1-4 Santa Fe

El Armando Maestre Pavajeau recibió este sábado el duelo entre Alianza FC y Santa Fe, válido por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La jornada sabatina de la Liga BetPlay II-2026 continuó en la capital 'mundial del vallenato', y allí, Alianza FC y Santa Fe midieron fuerzas en cumplimiento de la undécima fecha. Fue un partido movido, con opciones de bando y bando, pero al final, los enteros se quedaron en las toldas de los 'leones'.

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El marcador definitivo en el Armando Maestre Pavajeau fue de 1-4 para los dirigidos por Pablo Repetto. Los goles del rojo bogotano fueron anotados por Alexis Zapata, Nahuel Bustos en dos ocasiones, siendo uno de ellos de penalti, y por Hugo Rodallega.

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Las unidades sumadas le permitieron al 'cardenal' llegar a los 16 puntos, luego de nueve partidos disputados y escalar en la tabla de posiciones que es liderada por América de Cali. Mientras que Alianza FC se quedó ocho enteros, luego de diez compromisos y ubicado en la casilla quince.

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Así las cosas, Santa Fe volvió a sonreír luego de lo fue la eliminación de la Copa Sudamericana, en cuartos de final, a manos de Vasco da Gama, en Brasil.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-4 Santa Fe:

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PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPts
1América de Cali96212051520
2Millonarios11542158719
3Atlético Nacional76011761118
4Santa Fe94411610616
5Medellín85121510516
6Tolima95131210216
7Bucaramanga8350128414
8Deportivo Cali8332118312
9Once Caldas93331311212
10Águilas Doradas82511212011
11Llaneros93241112-111
12Internacional102531315-211
13Cúcuta9234915-69
14Fortaleza91531012-28
15Alianza10226920-118
16Boyacá Chicó9225718-118
17Jaguares8143914-57
18Deportivo Pereira8143611-57
19Pasto9126815-75
20Junior7034813-53
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