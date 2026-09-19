Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza FC 1-4 Santa Fe

La jornada sabatina de la Liga BetPlay II-2026 continuó en la capital 'mundial del vallenato', y allí, Alianza FC y Santa Fe midieron fuerzas en cumplimiento de la undécima fecha. Fue un partido movido, con opciones de bando y bando, pero al final, los enteros se quedaron en las toldas de los 'leones'.

El marcador definitivo en el Armando Maestre Pavajeau fue de 1-4 para los dirigidos por Pablo Repetto. Los goles del rojo bogotano fueron anotados por Alexis Zapata, Nahuel Bustos en dos ocasiones, siendo uno de ellos de penalti, y por Hugo Rodallega.

Las unidades sumadas le permitieron al 'cardenal' llegar a los 16 puntos, luego de nueve partidos disputados y escalar en la tabla de posiciones que es liderada por América de Cali. Mientras que Alianza FC se quedó ocho enteros, luego de diez compromisos y ubicado en la casilla quince.

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Así las cosas, Santa Fe volvió a sonreír luego de lo fue la eliminación de la Copa Sudamericana, en cuartos de final, a manos de Vasco da Gama, en Brasil.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-4 Santa Fe: