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Gol Caracol  / Hansi Flick 'saca pecho' por perfecto inicio del Barcelona; "ocho partidos, ocho victorias"

Hansi Flick 'saca pecho' por perfecto inicio del Barcelona; "ocho partidos, ocho victorias"

El DT del Barcelona no ocultó su satisfacción tras encadenar un inicio de temporada impecable con ocho triunfos en los primeros ocho partidos, una marca que el propio Hansi Flick calificó como "perfecta".

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Hansi Flick, entrenador del Barcelona.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona.
Foto: Getty Imágenes

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró “muy feliz” por la victoria en el campo del Sevilla (1-3) y por el gran comienzo de temporada de su equipo, y afirmó: "primeros ocho partidos (7 de LaLiga y uno de Champions League), ocho victorias; es perfecto".

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“Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado", recalcó tras el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico alemán.

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También elogió la actuación de su delantero brasileño Raphinha, autor de los tres goles del Barcelona en el estadio del barrio de Neervión, y aseguró que su rendimiento no le sorprende.

Hansi Flick, DT del Barcelona, en el duelo contra Levante por la Liga de España.
Hansi Flick, DT del Barcelona, en el duelo contra Levante por la Liga de España.
Foto: AFP

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“Es perfecto, estoy muy contento por haber ganado aquí. No me sorprende lo de Raphinha. Lo veo todos los días en los entrenamientos. Su dinámica es top”, aseveró.

Flick también confirmó que el defensa danés Andreas Christensen, al que tuvo que sustituir en el minuto 59 del partido contra el Sevilla, "estará unas semanas fuera" del equipo por una lesión en el muslo izquierdo de la que no dio más detalles.

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Así se presentó el compromiso:

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Barcelona tuvo que remontar, guiado por Raphinha, para imponerse 3-1 en el campo del Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, que sigue liderando los azulgranas.

Se adelantaron los sevillistas con un gol de Youssouf Fofana (19'), pero un triplete de Raphinha (22', 52', 69') dio la vuelta al marcador.

A las puertas del parón internacional, el Barça encabeza la clasificación liguera con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, que el domingo jugará contra el Atlético.

Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Barcelona le ganó al Sevilla por la Liga de España. Lamine Yamal y Raphinha, figuras del club 'culé'.
Foto: AFP

El Barça sufrió más de lo que esperaba ante un Sevilla, que en la primera parte igualó la intensidad del equipo azulgrana, pero que acabó pagando el esfuerzo tras el descanso.

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Así las cosas, el Barcelona mantuvo su buena línea en la Liga de España, y ahora suma 21 puntos en la tabla de clasificaciones.

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