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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevo gol de Luis Javier Suárez no le alcanzó al Sporting Lisboa, que igualó 2-2 con Arouca

Nuevo gol de Luis Javier Suárez no le alcanzó al Sporting Lisboa, que igualó 2-2 con Arouca

El delantero colombiano, Luis Javier Suárez, marcó su sexta diana en lo que va de la actual Liga en Portugal. No obstante, los 'leones' empataron este sábado en el José Alvalade.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez festeja su gol al Arouca con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Foto: AFP

El Arouca le arrebató puntos al Sporting Lisboa, este sábado, al empatar 2-2 en la séptima jornada de la Liga de Portugal gracias a un gol del uruguayo Dylan Nandín, en los últimos compases del partido. En los 'leones' volvió a marcar el colombiano Luis Javier Suárez.

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El Sporting se adelantó nada más comenzar el duelo, en el minuto tres, cuando el también 'charrúa' Maxi Araújo regateó a un defensa por la derecha y centró para Gonçalo Inácio, quien, de cabeza, superó al arquero del Arouca y otro de los seis jugadores de Uruguay que pasaron esta noche por el césped, Ignacio De Arruabarrena.

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Los 'leones' siguieron amenazando y, en el 17', el madrileño Iván Fresneda, tras una internada por la banda derecha, asistió al colombiano Luis Javier Suárez, quien disparó en el área para hacer el segundo gol del partido y su sexto en la Liga de Portugal.

Luis Javier Suárez en acción de juego entre Sporting Lisboa y Arouca por la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez en acción de juego entre Sporting Lisboa y Arouca por la Liga de Portugal.
Foto: AFP

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El Sporting mantuvo el control durante los primeros 45 minutos, en gran medida gracias al catalán Sergi Altimira, recién fichado del Betis, que fue clave en los aspectos ofensivos de su nuevo equipo y supuso un obstáculo para el ataque del Arouca, con numerosas recuperaciones de balón.

Pero al comienzo de la segunda mitad, los de Lisboa se quedaron con diez tras la expulsión del belga Zeno Debast por una dura falta sobre un rival, lo que permitió al Arouca crecer y buscar el empate.

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La resistencia del Sporting se mantuvo hasta el 81', cuando el gallego José Fontán marcó el 2-1 de penalti, mientras que el 2-2 se logró en el 87' gracias a un desvío de Dylan Nandín en el área.

Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero y figura del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

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Es el tercer empate y la tercera ventaja desperdiciada por los 'leones' en esta Liga de Portugal, en la que podrían alejarse aún más de sus rivales, el Porto y el Benfica, que este domingo se enfrentarán en el clásico.

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