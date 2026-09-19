Juan Guillermo Cuadrado y Millonarios sonríen, importante noticia antes de juego contra Nacional

Millonarios se impuso 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Nemesio Camacho El Campín con goles de Francisco Chaverra y dos anotaciones de Andrey Estupiñán, tres puntos que le permitieron a los dirigidos por Alberto Gamero llegar a los 19 anteros en la Liga BetPlay II-2026. Pero más allá del resultado positivo, en el ‘azul’ hubo noticias con respecto a Juan Guillermo Cuadrado; esto antes del partidazo contra Atlético Nacional.

El extremo antioqueño fue presentado como nuevo futbolista del ‘embajador’ en la antesala del juego frente a los ‘ajedrezados’, en un bonito momento en el que sintió el cariño de la hinchada, que, además, está atenta a cuándo se puede dar el debut del exjugador de Juventus e Inter de Milán.

Hay que precisar que Cuadrado Bello tenía una sanción pendiente de cuando jugaba en el Pisa, luego de haber visto la tarjeta roja directa en partido por Copa Italia contra Torino en septiembre del 2025, lo que le aquejó una sanción de dos fechas. Al enterarse de esto, desde Millonarios se pusieron ‘manos a la obra’ para resolver esto y que el de Necoclí pueda estar pronto en el campo de juego con el ‘embajador’. Gamero dejó noticias más que positivas al respecto.

Juan Guillermo Cuadrado en su presentación como nuevo jugador de Millonarios. Foto: Colprensa

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“No sé si de pronto me adelantaré yo, pero el club Millonarios hizo una petición y la petición le fue favorable, él (Juan Guillermo Cuadrado) va a cumplir en Copa, no a cumplir en Liga. Entonces, la resolución nos llegó tarde anoche ayer (viernes) y él ya había hecho su trabajo. Vamos a ver esta semana cómo evoluciona, y lo que nosotros queremos, porque él es un jugador, que la imagen, la trayectoria, y la jerarquía, nosotros queremos tenerlo bien, y cuando esté bien, va a estar nosotros. Tenemos estos cuatro días para mirarlo, él está haciendo un acondicionamiento físico para estar a punto. Pero lo que sí es seguro es que él va a pagar (su sanción) en Copa, no en Liga”, dijo el DT tras el juego contra Chicó.



Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- Análisis del compromiso:

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“Hay tranquilidad porque creamos las opciones de gol, porque elaboramos, pero tenemos que corregir la definición, nos faltó puntería. Eso nos faltó hoy (sábado). Era necesario ganar para mejorar en la tabla, era necesario sumar los tres puntos y lo hicimos”.

Millonarios goleó a Boyacá Chicó, en El Campín, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

El ataque de Millonarios contra Nacional ante las lesiones …

“Lo de Contreras creo que va a ser imposible que llegue el día jueves y estamos esperando la evolución de Leo (Castro). Vamos a ver cómo evolucionan en estos días. Tenemos la posibilidad con Andrey Estupiñán, él vino a esa posición y es un jugador que también juega de extremo. Hoy tuvo su oportunidad de gol, unas las erró, pero eso le da confianza para lo que viene”.