Mundial de ciclismo 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, la contrarreloj, con Evenepoel

El belga, Remco Evenepoel, el mexicano, Isaac del Toro, y la neerlandesa, Demi Vollering, encabezan el listado de las grandes figuras que disputarán a partir de este domingo en Montreal, el Mundial de ciclismo, una edición especialmente abierta por la ausencia del esloveno, Tadej Pogacar.

Alrededor de un millar de ciclistas de unas 100 naciones competirán hasta el 27 de septiembre por 13 títulos mundiales entre contrarrelojes y pruebas en línea de las categorías élite, sub-23 y júnior, además del relevo mixto por equipos.

Montreal vuelve a acoger el Mundial 52 años después de la histórica edición de 1974, la primera celebrada fuera de Europa, en la que Eddy Merckx conquistó el título masculino y la francesa Geneviève Gambillon el femenino.

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Las contrarrelojes élite abrirán el programa el domingo sobre un recorrido de 39,2 kilómetros y 220 metros de desnivel que atravesará el río San Lorenzo, el circuito Gilles-Villeneuve de Fórmula Uno y el Viejo Montreal antes de concluir en el parque Jeanne-Mance.



Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG). AFP

Evenepoel intentará conquistar su cuarto título mundial consecutivo contra el crono, con el italiano Filippo Ganna y el suizo Stefan Küng entre sus principales rivales, mientras que la suiza Marlen Reusser defenderá la corona femenina.

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Pero el principal foco estará en las dos carreras élite en línea del último fin de semana, en un exigente circuito alrededor del monte Royal que promete convertir el Mundial en una prueba de desgaste.

A qué hora y dónde ver la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 11:45 a.m. (hora de Colombia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.