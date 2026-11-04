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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el golazo del colombiano Steven Mendoza, en Paranaense vs Vasco da Gama

Vea acá el golazo del colombiano Steven Mendoza, en Paranaense vs Vasco da Gama

El atacante, Steven Mendoza, dijo presente sobre el minuto 22' del compromiso jugado este miércoles y abrió el tanteador. Cuando no aparece Kevin Viveros, bueno es Mendoza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Steven Mendoza, delantero colombiano, celebra su gol con Athletico Paranaense frente a Vasco da Gama en el Brasileirao
Steven Mendoza, delantero colombiano, celebra su gol con Athletico Paranaense frente a Vasco da Gama en el Brasileirao
Getty Images

En el Brasileirao, este miércoles se juegan varios compromisos y uno de los que se lleva las miradas es en el que se enfrentan Athlético Paranaense y Vasco da Gama, con la presencia de varios jugadores colombianos. Y en se sentido, en el primer tiempo se registró una noticia positiva para uno de los nuestros.

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Todo porque Steven Mendoza abrió el marcador de manera parcial para el Paranaense y de un fuerte remate cruzado puso a festejar a todos en su equipo sobre el minuto 22'.

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