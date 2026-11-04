En el Brasileirao, este miércoles se juegan varios compromisos y uno de los que se lleva las miradas es en el que se enfrentan Athlético Paranaense y Vasco da Gama, con la presencia de varios jugadores colombianos. Y en se sentido, en el primer tiempo se registró una noticia positiva para uno de los nuestros.

Todo porque Steven Mendoza abrió el marcador de manera parcial para el Paranaense y de un fuerte remate cruzado puso a festejar a todos en su equipo sobre el minuto 22'.

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Vea acá el golazo del colombiano Steven Mendoza, en Paranaense vs Vasco da Gama

Steven Mendoza abriu o placar para o Athletico contra o Vasco. ⚽



O colombiano aproveitou o passe de Luiz Gustavo e colocou o Furacão na frente na Ligga Arena.



Na reta final do campeonato, cada gol pesa na tabela, e esse saiu dos pés de quem o Athletico mais precisava.

Mendoza… — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) November 4, 2026