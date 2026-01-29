Kevin Viveros y Stiven Mendoza se inventaron golazo en triunfo 1-0 de Paranaense sobre Internacional

Athletico Paranaense comenzó con una victoria su vuelta a la máxima categoría del fútbol brasileño. El 'furacao' derrotó 1-0 en condición de visitante al Internacional de Porto Alegre en la primera fecha del Brasileirao 2026. El gol del triunfo fue obra de dos jugadores de nuestro país que actúan en el club.

En el minuto 8, Kevin Viveros y Stiven Mendoza se combinaron para poner a celebrar a su equipo. El exAtlético Nacional robó un balón en salida de la defensa del 'colorado', condujo unos metros y le dio un pase con ventaja a su compatriota, que ganó en carrera frente a un rival y sacó un derechazo que fue directo al fondo de la red, para poner en ventaja a su club en el encuentro.

Esa misma conexión se volvió a dar unos minutos después, esta vez con asistencia de Mendoza para Viveros, sin embargo, su remate se le fue por encima del arco. Al final, el tanto del extremo fue suficiente para que el club de Paraná venciera al equipo de los también colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero. Además de la pareja 'cafetera' involucrada en el gol, estuvieron como titulares en el visitante Carlos Terán, Juan Felipe Aguirre y Juan Camilo Portilla, mientras que Alejandro García fue el único de los nuestros que no fue convocado para el duelo.



Vea el gol de Stiven Mendoza con Athletico Paranaense frente a Internacional

Mendoza recebe do Viveros e marca o primeiro gol do Brasileirão 2026: Internacional 0x1 Athletico-PR pic.twitter.com/7hRapliMba — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) January 28, 2026