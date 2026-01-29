Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros y Stiven Mendoza se inventaron golazo en triunfo 1-0 de Paranaense sobre Internacional

Kevin Viveros y Stiven Mendoza se inventaron golazo en triunfo 1-0 de Paranaense sobre Internacional

El 'furacao' inició con pie derecho su regreso a la primera división de Brasil, gracias a una anotación que involucró a Kevin Viveros y Stiven Mendoza. ¡Observe el gol!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de ene, 2026
Kevin Viveros y Stiven Mendoza fueron figuras con Athletico Paranaense
