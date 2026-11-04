Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez son noticia en Vasco da Gama; acá lo que les pasó

Este miércoles, en la noche, Vasco da Gama visitará Athlético Paranaense en Curitiba, por la fecha 34 del Brasileirão. El conjunto de Río de Janeiro presenta algunas novedades directamente relacionadas con los jugadores colombianos. Marino Hinestroza no fue convocado mientras que Carlos Andrés Gómez volvió a ser incluido.

Según reveló en las últimas horas la prensa brasileña, lo de Marino tiene que ver con una pequeña lesión y lo estarían cuidando para el juego de vuelta por la Copa de Brasil contra Palmeiras, mientras que Gómez se encuentra en óptimas condiciones.

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"Vasco viajó a Curitiba el martes por la tarde para enfrentarse a Athletico Paranaense en el Campeonato Brasileño. Pedro Emanuel ha seleccionado a su mejor equipo para el partido del miércoles. La gran noticia es el regreso de Andrés Gómez, mientras que Marino no estará disponible para el encuentro", se lee en el informe 'Globo Esporte'.

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Vasco viene de perder 1-0 con Palmeiras en el juego de ida de la Copa y por eso para este duelo con Paranaense procurará gestionar los minutos de sus figuras de cara el encuentro de vuelta en Sao Januario el próximo domingo 8 de noviembre.



Los blanquinegros se ubican en la casilla 14 de la tabla de posiciones con 38 unidades y luchan por mantener la categoría, puesto que se encuentran apenas a un punto de la fatídica zona de descenso que en este momento cuenta con la presencia de Gremio, Corinthians, Remo y Chapecoense (ya descendido matemáticamente).

En cuanto a Athlético Paranaense, la delegación colombiana es amplia, ya que cuentan con los defensores Juan Felipe Aguirre y Carlos Terán, los volante Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Steven Mendoza, y los delanteros Kevin Viveros, Kerwin Vargas y Jorge Rivaldo.

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Viveros llega como el goleador de Brasileirao con 21 goles en 31 partidos jugados.

Convocados de Vasco da Gama

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Léo Jardim

Fuzato

Phillipe Gabriel

Gabriel

Saldivia

Robert Renan

Lucas Freitas

Paulo Henrique

Puma Rodríguez

Lucas Pitón

Cuiabano

Sosa

Tchê Tchê

Jair

Ramón Rique

Lescano

Thiago Mendes

Brenner

Bruno Duarte

David

Adson

Colidio

Carlos Andrés Gómez

Nuno Moreira