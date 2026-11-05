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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el doblete de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, por la Europa League; ¡está on fire!

Vea el doblete de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, por la Europa League; ¡está on fire!

El atacante colombiano le repitió la 'dosis' a los turcos y, sobre el final del juego, volvió a festejar con la hinchada, para decretar el triunfo 3-2 final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Camilo Durán festejando nueva anotación con el Celtic.
Camilo Durán festejando nueva anotación con el Celtic.
Foto: AFP.

Este jueves, Celtic recibió en casa a Besiktas por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League, con un Camilo Durán como protagonista.

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Y es que, cuando el partido más necesitaba de la presencia del 'cafatero'; el delantero apareció con un control dirigido hacia adelante, enganchando al arquero rival, para dejarlo tirado y definir con el arco a su merced; sellando una transición de ataque perfecta.

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Vea el gol de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, en la Europa League

Vea el primer gol de Camilo Durán:

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Pero eso no fue todo, pues, a pesar de haber recibido el empate rápidamente; el colombiano volvió a aparecer con un remate sutil remate frente al arco para sentenciar el 3-2 definitivo.

Vea el segundo gol de Camilo Durán:

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