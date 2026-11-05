Vea el doblete de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, por la Europa League; ¡está on fire!

Este jueves, Celtic recibió en casa a Besiktas por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League, con un Camilo Durán como protagonista.
Y es que, cuando el partido más necesitaba de la presencia del 'cafatero'; el delantero apareció con un control dirigido hacia adelante, enganchando al arquero rival, para dejarlo tirado y definir con el arco a su merced; sellando una transición de ataque perfecta.
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Vea el primer gol de Camilo Durán:
Camilo Duran is a special talent, what a signing he has been ✨🇨🇴 pic.twitter.com/nuMgvvJ5yp— Stacey Devlin (@StaceyDevlinx) November 5, 2026
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Pero eso no fue todo, pues, a pesar de haber recibido el empate rápidamente; el colombiano volvió a aparecer con un remate sutil remate frente al arco para sentenciar el 3-2 definitivo.
Vea el segundo gol de Camilo Durán:
Camilo Duran, delantero colombiano del Celtic, anotó el gol de la victoria de su equipo 3 a 2 ante el Besiktas del panameño Michael Amir Murillo. Duran quien ingresó al minuto 61 anotó dos goles para darle la primera victoria al Celtic en esta @EuropaLeague pic.twitter.com/4HVbxWD0mL— telebunker (@telebunker_) November 5, 2026