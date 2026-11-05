Vea el doblete de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, por la Europa League; ¡está on fire!

Este jueves, Celtic recibió en casa a Besiktas por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League, con un Camilo Durán como protagonista.

Y es que, cuando el partido más necesitaba de la presencia del 'cafatero'; el delantero apareció con un control dirigido hacia adelante, enganchando al arquero rival, para dejarlo tirado y definir con el arco a su merced; sellando una transición de ataque perfecta.

Publicidad

Vea el primer gol de Camilo Durán:

Camilo Duran is a special talent, what a signing he has been ✨🇨🇴 pic.twitter.com/nuMgvvJ5yp — Stacey Devlin (@StaceyDevlinx) November 5, 2026

Publicidad

Pero eso no fue todo, pues, a pesar de haber recibido el empate rápidamente; el colombiano volvió a aparecer con un remate sutil remate frente al arco para sentenciar el 3-2 definitivo.



Vea el segundo gol de Camilo Durán: