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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, en la Europa League

Vea el gol de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, en la Europa League

El delantero colombiano Camilo Durán anotó el segundo gol en la cuenta del Celtic frente a Besiktas. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Camilo Durán, delantero colombiano del Celtic.
Camilo Durán, delantero colombiano del Celtic.
afp.

Este jueves, en la fecha 4 de la Europa League, Celtic venció 3-2 a Besiktas con gran protagonismo del colombiano Camilo Durán, quien se lució con un doblete.

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El primer tanto fue a los 78 minutos. Pase entre líneas de Callum Osmand y Durán eludió al arquero y definió con pierna izquierda.

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