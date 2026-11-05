Vea el gol de Camilo Durán en Celtic vs. Besiktas, en la Europa League

Este jueves, en la fecha 4 de la Europa League, Celtic venció 3-2 a Besiktas con gran protagonismo del colombiano Camilo Durán, quien se lució con un doblete.

El primer tanto fue a los 78 minutos. Pase entre líneas de Callum Osmand y Durán eludió al arquero y definió con pierna izquierda.

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Vea el gol de Camilo Durán:

GOOOLLLLLLL from Camilo Durán! He scored for Celtic in the Europa League against Besiktas to give them the 2-1 home lead after being 1-0 down earlier in the game! What a season he is having! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/RIaGdIwtXO — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 5, 2026