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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Rafael Santos Borré en cancha, River Plate venció 0-2 a Aldosivi por la Liga de Argentina

Con Rafael Santos Borré en cancha, River Plate venció 0-2 a Aldosivi por la Liga de Argentina

El colombiano, quien suemó algunos minutos en cancha con el cuadro 'millonario'; salió victorioso con River Plate en condición de visitante y ahora piensa en las finales de Liga.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Rafael Santos Borré en duelo contra Aldosivi, por la Liga de Argentina.
Rafael Santos Borré en duelo contra Aldosivi, por la Liga de Argentina.
Foto: AFP.

River Plate venció con sufrimiento 2-0 de visita a Aldosivi este jueves, en el partido que abrió la 16ª y última fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026 argentino, y llega crecido a los octavos de final.

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Ante unos 30.000 espectadores en el estadio Minella, en Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, el Millonario se salvó cuando un gol de Aldosivi fue anulado por fuera de juego a instancias del VAR.

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En la segunda mitad, River desequilibró con un gol de Lucas Beltrán de penal a los 75 minutos y aumentó en los descuentos con un tiro cruzado Ángel Correa.

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Además, faltando diez minutos para el final del partido; Rafael Santos Borré ingresó bien al terreno de juego, Tuvo una que otra intervención con pelota, siempre mostrándose activo en campo contrario, con el arco rival entre 'ceja y ceja'.

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"Necesitábamos una victoria, con la camiseta de River hay que salir siempre a ganar, sobre todo cuando la situación no está como deseamos. Hay que mostrar carácter y hoy lo hicimos. Este año no fue bueno para nosotros, esperamos darle una alegría a la gente", destacó Beltrán.

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Con este triunfo, River quedó cuarto en el Grupo B, ya clasificado para los octavos de final y a la espera de conocer los resultados de sus perseguidores, Belgrano de Córdoba y Barracas Central, para saber si conservará esa posición.

En cuanto a la Tabla Anual, el Millonario se ubica sexto, sin chances de ingresar a la Copa Libertadores 2027 de manera directa -para lograrlo deber coronarse campeón del Clausura para lograrlo- pero con el billete asegurado para la Copa Sudamericana del año próximo.

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Por su parte, el Tiburón auriverde ya había descendido la fecha pasada a la segunda división como penúltimo de la Tabla Anual, en la que sólo ganó tres de los 32 cotejos que disputó

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